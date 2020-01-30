Marmaris açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|30 Ocak 2020 14:39
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Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM: Akdenizde Marmaris açıklarında saat 14.21de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.AFAD (@AFADBaskanlik) January 30, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡https://t.co/cofXSurHiN
AFAD 5.5, KANDİLLİ: 5.8 OLARAK AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.
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