1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişlerinden İtalya ve GKRY'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Başta İtalya olmak üzere tüm AB üyelerini Kıbrıs Türklerini yok sayan tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz
 30 Ocak 2020 14:55
Yazdır
Dışişlerinden İtalya ve GKRY'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, "Kıbrıs Türklerinin hakları garanti altına alınıncaya kadar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) söz konusu ruhsatlardaki faaliyetlerini devam ettireceğini" bildirdi.

Sözcü Aksoy, İtalya ve GKRY dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz konusunda yaptıkları ortak açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Dün yapılan açıklamayı özellikle İtalya bakımından talihsiz bir açıklama olarak gördüklerini belirten Aksoy, Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olarak doğal gaz ve petrol kaynakları üzerinde eşit hakları bulunduğunu evvelce defaatle vurguladıklarını anımsattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin bu haklara dayanarak 2011 yılında TPAO'ya arama ve çıkarma ruhsatları verdiğine dikkati çeken Aksoy, bu ruhsatlarda devam eden araştırma ve sondaj faaliyetlerinin, Türkiye'nin değil, Kıbrıs Türklerinin haklarının korunmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin hakları garanti altına alınıncaya kadar, TPAO'nun söz konusu ruhsatlardaki faaliyetlerini devam ettireceğinin altını çizen Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hakların garanti altına alınması ise ya Ada'nın güneyindeki tüm 'off-shore' faaliyetlerinin Kıbrıs meselesi çözülene kadar müştereken durdurulması veya 13 Temmuz 2019 tarihli öneri çerçevesinde, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle iş birliği yapmaları ile mümkündür. Aksi takdirde Türkiye, Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Bu nedenle bir kez daha, başta İtalya olmak üzere tüm AB üyelerini Kıbrıs Türklerini yok sayan tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz. Yine evvelce defaatle söylediğimiz üzere, Kıbrıs Adası'nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olacaktır. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını 1963'ten beri gasbeden bir entite ile sınırlandırma müzakerelerine başlaması söz konusu değildir. Kıbrıs meselesi çözülene kadar Kıbrıslı Rumların muhatabı Kıbrıs Türkleridir."

Türkiye'nin Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat muhtırasına yönelik eleştirileri de tamamen reddettiklerini belirten Aksoy, "Bu bağlamda gerek İtalya'nın gerek diğer Avrupa Birliği (AB) üyelerinin GKRY ile Mısır arasında 2003'te yapılan sınırlandırma anlaşmasına sessiz kalmış olmaları da bu ülkelerin izledikleri mevcut politikanın ne kadar çelişkili ve tutarsız olduğunu da göstermektedir. Doğu Akdeniz'de hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis dün Roma'da bir araya gelmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama
30 Ocak 2020 21:58		 İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler
30 Ocak 2020 21:48
İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi
30 Ocak 2020 21:28		 Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki
30 Ocak 2020 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu plan işgal planıdır
30 Ocak 2020 20:36		 İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi
30 Ocak 2020 19:27
İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a döndü
30 Ocak 2020 19:11		 MGK sona erdi! İşte kritik toplantıda alınan kararlar
30 Ocak 2020 18:45
Yunan milletvekilinin çirkin provokasyonuna Bahçeli'den sert tepki
30 Ocak 2020 18:00		 Ali Babacan'dan parti kurma çalışmalarıyla ilgili açıklama
30 Ocak 2020 16:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - 18 yaşındaki Merve'den 2 gündür haber alınamıyor22:10 - Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!22:04 - 19 yaşında aldığı devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor21:58 - AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama21:53 - Depremde panikle pencereden atladı, iki bacağını kırdı21:48 - İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler21:43 - Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi21:38 - 'İzmir'den 13 aktif fay geçiyor' dedi ve uyardı!21:33 - 'Bozkurt' işareti yapan Türk şoförler işten çıkarıldı21:28 - İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi
21:23 - Ziraat Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu21:18 - O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek21:13 - Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki21:08 - İtfaiye aracının altında kalan çocuk ağır yaralandı21:03 - Kocaeli Büyükşehir'den İrem Derici'nin sözlerine tepki20:58 - Türkiye'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek20:53 - Günde bir yumurta kalp hastalığı riskini artırmıyor20:48 - Okul müdürleri uyuşturucu hakkında bilgilendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Altın yeniden kritik eşiği aştı
'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Belediye sadece 2 gün özel kalem müdürlüğü görevi yapan kişiyi memurluğa atadı!
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lassa virüsü 3
bir yazarın açtığı bütün konulara yazmak 2
iyi insanların hep kaybetmesi 3
paracı olmak 2
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 1
Yunan milletvekilinin turk bayrağını yırtması 3
korkup yazamamaktan tik sahibi olmak 2
baş ağrısı ile uyanmak 2
yazmak 1
kibir 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam