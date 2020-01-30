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Piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor

İstanbul'da piyano öğretmenliği yapan Ahu Kahraman Yıldırım, gönüllü geldiği Elazığ'da piyanosuyla çadırda kalan depremzede çocuklarına moral oldu.
 30 Ocak 2020 15:12
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Piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor

İstanbul'da piyano öğretmenliği yapan Ahu Kahraman Yıldırım, gönüllü geldiği Elazığ'da piyanosuyla çadırda kalan depremzede çocuklarına moral oldu.

Yıldırım, piyonusu alarak gönüllü olarak Elazığ'da Kültür Park'ta bulunan afedzedelerin çocuklarını bir çadırda topluyor. Çocuklara piyano çalan Yıldırım, aynı zamanda nasıl çalınacağını da gösterip birlikte şarkılar söylüyor.

Gönüllü olarak piyanosuyla Elazığ'a geldiğini belirten Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En büyük dileğim deprem korkusunu hem çocuklardan hem annelerden biraz olsun alabilmek. Bu günleri böyle hatırlasınlar, korkuyla hatırlamalarını istemiyorum. Müzik çok iyi bir terapi." diye konuştu.

Çocukların mutlu olmasının kendisini de mutlu ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Piyano çalıyoruz, ritim egzersizleri yapıyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu günü inşallah öyle hatırlayacaklar, depremin o korkunç izini biraz olsun zihinlerinden almak için buradayım. Deprem dendiğinde belki bu şarkılar akıllarına gelir."


Piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor
Anadolu Ajansı
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