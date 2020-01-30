ODTÜ yönetimi Yavaş'ın Eymir teklifini kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ODTÜ sınırları içerisinde yer alan Eymir Gölü ve çevresinin bakımını üstlenmeyi talep ettiği teklifine, üniversite yönetimi olumlu yanıt verdi. ODTÜ Rektörlüğü tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazıda Yavaş'ın teklifinin kabul edildiği ifade edildi.

ODTÜ YÖNETİMİNİN TALEPLERİ

Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerin proje konusunda iş birliği içinde çalışması kararı alındı.

ODTÜ Rektörlüğü'nden gelen yazıda Büyükşehir Belediyesi'nden şu desteklerin sağlanması istendi:

-ASKİ su şebekesinin Eymir'e kadar uzatılması,

-Eymir içerisinden geçen havi elektrik hattının yer altına alınması,

-İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesi,

-Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması,

-Eymir'den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması,

-Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması,

-Eymir'deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi.