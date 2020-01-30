Merkez Bankası'nın bazı birimleri İstanbul'a taşındı
|30 Ocak 2020 15:21
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı sonrası soruları yanıtladı.
Merkez Bankası'nın Ankara'dan İstanbul'a taşınma sürecinden de bahseden Uysal, tek seferde bir taşınmanın söz konusu olmadığını belirterek, taşınma işlemini süreç olarak nitelendirdi.Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
BAZI BİRİMLERİ TAŞIDIK
Uysal, "Merkez Bankası taşınma konusu uzun zamandır gündemde olan bir konu. Finans merkezi kapsamında yerimiz var. Bina çalışmaları da başladı. Bu bir süreç. Bu süreçte bazı birimlerimizi önden İstanbul'da bir binaya taşıdık. Çalışmalarımız devam ediyor. Merkez Bankası'nın taşınması tek seferde dar bir zamana sıkışmış şekilde yapılacak bir mesele değil. Bunu bir süreç olarak görmek lazım" şeklinde konuştu.Merkez Bankası rezervleri azaldı
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