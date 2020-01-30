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Merkez Bankası'nın bazı birimleri İstanbul'a taşındı

Uzun zamandır İstanbul'a taşınması planlanan Merkez Bankası'na ilişkin konuşan Başkan Murat Uysal, çalışmaların devam ettiğini, taşınmanın tek seferde dar bir zamana sıkışmış şekilde yapılacak bir mesele olmadığını vurgulayarak, bu süreçte bazı birimlerin önden İstanbul'da bir binaya taşıdığını kaydetti.
 30 Ocak 2020 15:21
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Merkez Bankası'nın bazı birimleri İstanbul'a taşındı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı sonrası soruları yanıtladı.

Merkez Bankası'nın Ankara'dan İstanbul'a taşınma sürecinden de bahseden Uysal, tek seferde bir taşınmanın söz konusu olmadığını belirterek, taşınma işlemini süreç olarak nitelendirdi.

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BAZI BİRİMLERİ TAŞIDIK

Uysal, "Merkez Bankası taşınma konusu uzun zamandır gündemde olan bir konu. Finans merkezi kapsamında yerimiz var. Bina çalışmaları da başladı. Bu bir süreç. Bu süreçte bazı birimlerimizi önden İstanbul'da bir binaya taşıdık. Çalışmalarımız devam ediyor. Merkez Bankası'nın taşınması tek seferde dar bir zamana sıkışmış şekilde yapılacak bir mesele değil. Bunu bir süreç olarak görmek lazım" şeklinde konuştu.

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İhlas Haber Ajansı
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