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Bakan Kurum'dan fahiş kira artışı iddiasına açıklama

Bakan Kurum: (Elazığ'da fahiş kira artışı iddiası) Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak
 30 Ocak 2020 15:38
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Bakan Kurum'dan fahiş kira artışı iddiasına açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da hasar tespitlerinin yüzde 40 tamamlandığını belirtti.

Bakan Kurum, merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 6,8 şiddetindeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde hasar gören binalarla ilgili inceleme yaptı.

Söz konusu mahallede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ait "MOLAB Bina Analiz ve Test Laboratuvar Aracı"nın tanıtımına katılan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarına bin kişilik ekiple sahada devam ettiklerini söyledi.

Kurum, Malatya'da ön hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını dile getirerek, şunları belirtti:

"Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Şu an itibarıyla Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçelerimizde 58 yıkık, 981 ağır hasarlı binamız var, 3 bin 706 bağımsız bölümden oluşuyor. 823 de orta hasarlı binamız söz konusu. Malatya merkez, Battalgazi köylerimizde, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerimizde 475 yıkık, 4 bin 460 ağır hasarlı 20 de acil yıkılacak binamız mevcut."

- Elazığ ve Malatya'da konut çalışmaları

Malatya'da kesin hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elazığ ve Malatya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde kalıcı konutlarımıza ilişkin çalışmaları da yürütüyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde toplamda 6 bin 900 bağımsız bölüme ilişkin kalıcı konut çalışmalarını başlattık. Elazığ'da da 4 bin 350 konut projesi yürütüyoruz. Bu konut projelerinde Mustafa Paşa'da daha önce 2 binamız göçmüştü ve vatandaşlarımız göçük altında kalıp hayatlarını kaybetmişti. Hem Mustafa Paşa hem de Sürsürü Mahallemizde yerinde konut yapma kararı almıştık ve bu çerçevede Mustafa Paşa'da 300, Sürsürü'de 200 konut yapacağımızı ifade etmiştik. Sivrice merkezde 350, Yemişlikteki rezerv alanımızda 2 bin konut üretecek projeyi başlattık."

- Dönüşüm projesi

Kurum, diğer taraftan bugün mahalle mahalle, sokak gelen tespit çalışmalarını Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Elazığ'daki haritaya işlediklerine işaret etti. Kurum, ağır hasarlı binaların çok olduğu, yine içinde orta hasarlı konutların yer aldığı alanlarda yerinde konut yapabilme amacıyla çalışmaları haritaya işlediklerini aktardı.

6 mahallede bütün ekiplerle ve yetkililerle yerinde incelemeler yaptıklarını dile getiren Kurum, "Bu çerçevede Abdullah Paşa Mahallesi yaklaşık 2 bin 200 konuttan oluşuyor. Yüzde 50 ve fazlasında ağır ve orta hasar mevcut. Abdullah Paşa Mahallemizde de yerinde proje gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da kalıcı konutlarımızı bu alanda üreteceğiz. Karşıyaka Mahallesi'nde de iskan konutları var. İskan konutları gerçekten ağır hasarlı ve orada vatandaşlarımızın şu an can ve mal güvenliği büyük risk arz ediyor. O sitemizi de boşalttık ve orada da yerinde 500 konut dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- Öncelik yakınlarına kaybedenlere verilecek

Ellerinde 400 konutun bulunduğunu, İsmişah Mahallesi'nde 150 konutun hazır olduğunu bildiren Kurum, önceliklerinin, talep edilmesi halinde vefat eden ailelerin yakınlarına Cumhuriyet Mahallesi'nde biten yerlerden ev vermek olduğuna dikkati çekti.

Malatya'da başladıkları 2 bin 550 kalıcı konut projesinin şubat ayı sonuna kadar ihalelerini gerçekleştirerek inşa faaliyetlerine başlamak istediklerini kaydeden Kurum, Elazığ'da bin tarım köy uygulaması yapacaklarını dile getirdi.

- Belediyelere 20,5 milyon lira nakdi yardım

Çelik konstrüksiyondan binalar inşa edeceklerini ifade eden Kurum, şöyle dedi:

"Vatandaşlarımız için ahır uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Aynı uygulamanın bir benzerini de Malatya'nın köylerinde 1500 tarım köy uygulaması ile gerçekleştireceğiz. Hem Malatya hem Elazığ hem de ilçe belediyelere nakdi yardımları yaptık. Bu çerçevede İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla 20,5 milyon lira nakdi yardım sağladık. Hem valiliklerimize hem belediyelerimize bu anlamda AFAD tarafından iki bölgeye 4'er milyon lira, yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da 5'er milyon lira gönderilmişti. Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerimizi tamamladık. Hasar tespitlerini yaparken lazer tarayıcılarımız, mobil laboratuvarlarımız alanda detaylı bir şekilde inceleme yapıp, çalışmaları hızla neticelendirmeye çalışıyorlar."

Kurum, anında yerinde hasar tespiti yaparak hızlı bir şekilde vatandaşlara cevap vermeye gayret gösterdiklerini vurgulayarak, bu çerçevede kalıcı konutları da yapıp ivedilikle halkın yaralarını saracaklarını aktardı.

- Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarına dikkati çeken Kurum, bedeli ne olursa olsun hasarlı ve deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceklerini, bugüne kadar birçok projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurum, çalışmalar sonucu hasar tespit raporları bittiği zaman vatandaşların hak sahibi olabileceklerine işaret etti.

Gazetecilerin, "Elazığ afet bölgesi ilan edilir mi?" yönündeki sorusu üzerine Kurum, "Afet bölgesi ilanı veya etkilik olurunun birbirinden farkı yok. Etkililik oluru bünyesinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşasına başladık. Projelendirme çalışmalarına başladık. Yine etkililik oluru çerçevesinde hasara ilişkin KOSGEB kredi verecek. Borçların ötelenmesine ilişkin kararlar açıklandı. Dolayısıyla afet bölgesinde alınması ve ötelenmesi gereken her türlü karar alındı." diye konuştu.

- Etaplar halinde konteyner kentler kurulacak

Kurum, Elazığ'da kiraların fahiş fiyatta arttığı iddialarını sorması üzerine, Valilik nezdinde Başsavcılığın araştırma yaptığını, geriye dönük gelir ve emlak vergileri ve tüm detaylı incelemelerin yapıldığını bildirerek, "Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak." ifadesini kullandı.

Bu durumun Elazığ genelinde olmadığını düşündüğünü dile getiren Kurum, tüm kentin birlik, beraberlik içerisinde olduğunu, vatandaşlarla hareket ettiklerini aktardı.

Kurum, konteyner kentlere ilişkin çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, 15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentlerin kurulacağını bildirdi.

Vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını konteyner kentlerde giderebileceğine işaret eden Kurum, "Elimizde konteyner, çadır ve gıda ihtiyaçlarına ilişkin her türlü malzememiz mevcut. Mahalle mahalle Valilik nezdinde arkadaşlarımız, belediyelerimiz geziyor. Talepleri değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Kurum, vatandaşlara ağır ve orta hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulunarak, mobil laboratuvarın aktif olarak çalıştığını kaydetti.

- Yerinde inşa edilecek konutlar

Elazığ'daki tüm hasar tespitlerinin harita üzerine işlemiş durumda olduğunu anlatan Kurum, şunları ifade etti:

"Ağır ve orta hasarlı binaların yoğun olduğu alanları mahalle mahalle inceliyoruz. Yerinde yapılması gereken projeleri yerinde, rezerv alanlarında yapılması gerekenleri de rezerv alanlarında yapmak suretiyle projelerimizi geliştireceğiz. Bugün Abdullah Paşa Mahallemize gidip projelerimizi gezdiğimizde 2 bin bağımsız bölümden oluşan alanda yaklaşık yüzde 50 ve üzerinde ağır ve orta hasarlı olduğu görüldü. O alanda da Abdullah Paşa Mahallemizde de yerinde afet konutlarımızı üreteceğiz. Yemişli'de üreteceğimiz konutlarımız zemin artı 3, zemin artı 4'ü geçmeyecek şekilde olacak. 3 artı 1'lerimiz brüt 120 metrekare, 2+1'lerimiz brüt 90 metrekare olacak. Konutları, şehrimize yakışacak, içinde her türlü sosyal donatısıyla en kısa sürede inşa edip, vatandaşlarımıza sunacağız."
Anadolu Ajansı
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