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İl Sağlık Müdürü: Açık branşlar geçici görevlendirmeyle kapatıldı

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Mut Devlet Hastanesinde uzman doktor olmadığına yönelik eleştirilere yanıt verdi.
 30 Ocak 2020 15:50
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İl Sağlık Müdürü: Açık branşlar geçici görevlendirmeyle kapatıldı

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Mut Devlet Hastanesinde uzman doktor olmadığına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Hastanede 12'si uzman, 11'i pratisyen olmak üzere 23 kadrolu hekimin hizmet verdiğini belirten Bahçacı, açık olan branşların geçici görevlendirmeyle kapatıldığını, 2020 Şubat ayında yapılacak atamalarda; nöroloji, kardiyoloji ve psikiyatri branşları başta olmak üzere öncelikli olarak atama yapılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Bahçacı, son günlerde Mut Devlet Hastanesinde uzman doktor yetersizliği nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşadıklarına ilişkin yazılı basında, internet haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

"5 aile sağlığı merkezinde 20 aile hekimi hizmet veriyor"

Mut'ta verilen sağlık hizmetleri ve hekim kadrosuna ilişkin bilgiler veren Dr. Bahçacı, Mersin'in Mut ilçesinde, birinci basamak sağlık hizmeti sunan 5 aile sağlığı merkezinde 20 aile hekiminin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti. Bu rakam nüfusa oranlandığında ortalama 3 bin 55 kişiye bir aile hekimi düştüğünü vurgulayan Bahçacı, "Türkiye ortalaması ise 3 bin 500 kişiye bir aile hekimidir. Aile hekimlerimiz, vatandaşlarımızın en yakın sağlık danışmanı olup, acil durumlar dışında ilk müracaat etmeleri gereken kişilerdir" dedi.

"3 acil sağlık hizmetleri istasyonu hizmet veriyor"

Acil sağlık hizmetleri alanında ise Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisine bağlı 3 istasyonun 7/24 esasına göre hizmet verdiğini kaydeden Bahçacı, "Ambulanslarımız trafik kazaları, kalp krizleri, ani gelişen sağlık sorunları ve benzeri durumlarda, sağlık sorunu yaşayan kişinin durumunu stabil hale getirerek komuta kontrol merkezinin talimatı doğrultusunda en yakın tedavi edici sağlık tesisine ulaştırmaktır. Dünya standartları göz önüne alındığında, ortalama 50 bin nüfusa bir acil sağlık hizmeti ambulansının düştüğü görülecektir. Mut ilçemizin coğrafi şartları göz önüne alınarak 3 acil sağlık hizmetleri istasyonu görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"12'si uzman, 11'i pratisyen olmak üzere 23 kadrolu hekim hizmet veriyor"

Tedavi edici sağlık hizmeti sunan Mut Devlet Hastanesinin ise 2017 yılında bugün hizmet vermekte olduğu binaya taşındığını ve 88 nitelikli yatağa sahip olduğunu dile getiren Bahçacı, hastanedeki uzman kadrosuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımız ve müdürlüğümüz, mevcut insan kaynağının adil ve ihtiyaca göre dağılımı hususunda azami gayret göstermektedir. Mut Devlet Hastanesinin uzman hekim kadrosuna bakıldığında; şu anda bir göz hastalıkları uzmanı, bir kadın doğum uzmanı, bir çocuk hastalıkları uzmanı, bir üroloji uzmanı, bir iç hastalıkları uzmanı, bir mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı, bir radyoloji uzmanı, 2 genel cerrahi uzmanı, bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir fizik tedavi uzmanı ve 11 pratisyen hekim olmak üzere toplam 23 hekim kadrolu olarak hizmet vermektedir. İhtiyaç duyulan ortopedi, kulak burun boğaz, anestezi ve kardiyoloji branşlarında ise diğer sağlık tesislerinden geçici görevlendirme yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı Şubat ayında yapılacak olan 91. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü atamalarında; nöroloji, kardiyoloji ve psikiyatri branşları başta olmak üzere öncelikli olarak atama yapılması için müdürlüğümüz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuştur."

(KYM-KYM-Y)

30.01.2020 15:44:07 TSI

NNNN
İhlas Haber Ajansı
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