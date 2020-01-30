Ayın son günü... Vergi Daireleri o saate kadar açık
|30 Ocak 2020 18:40
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Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada "Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onsekizinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onaltıncı, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu ve 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksitinin ödeme süreleri 31 Ocak 2020 Cuma günü sona ermektedir." denildi.
Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.
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