İmamoğlu, İBB Meclis kararlarına karşı dava açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin iki imar planı değişikliği, bir de kiralama ve tahsis kararına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı.

AK PARTİ GRUBU ISRAR KARARI ALDI

İmamoğlu kendisinin veto ettiği ancak, İBB Meclisi'nde AK Partili üyelerin ısrar kararı alarak oy çokluğuyla kabul ettiği 2 imar değişikliği ve bir tahsis-devir kararını mahkemeye götürdü.

İBB Meclisi'nin 17 Ekim 2019'da aldığı 702 sayılı "Esenler, Başakşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların park alanı olarak plan değişikliği yapılması" kararı, 18 Ekim 2019'da aldığı 703 sayılı "Bahçeşehir ve Tuzla ilçelerinde muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması" kararı ve 27 Kasım 2019'da 934 sayılı "Muhtelif parsellerin tahsis ve devri" kararı, İmamoğlu tarafından veto edildi.

Vetonun ardından, üç kararda da teklif sahibi olan AK Parti İBB Grubu, değişiklik teklifini tekrar gündeme getirip oylayarak, ısrar kararı aldı ve üç teklifin değişikliği kesinleşti.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

17 Ekim 2019'daki 702 sayılı ve 18 Ekim 2019'daki 703 sayılı plan değişikliği kararları, CHP ve İYİ Parti gruplarının muhalefetine karşın, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen kararlar, 23 Ekim 2019'da İmamoğlu tarafından İBB Meclisi'ne iade edildi. İade üzerine tekrar İBB Meclisi'nde oylanan 702 ve 703 sayılı kararlar, oy çokluğuyla geçti.

İptali istenen 934 sayılı "Muhtelif parsellerin tahsis ve devri" kararında ise Şile, Güngören ve Sultangazi'deki bazı arazilerin AK Parti'li ilçe belediyelerine bedelsiz devri ile Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Bağcılar, Güngören ve Esenler'deki bazı arazilerin bedelsiz tahsisi için AK Parti'nin İBB Grubu, Grup Başkanvekili Tevfik Göksu imzasıyla teklif sundu. Teklif, İBB Meclisi'nde oylanarak kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı veto etti. AK Parti Grubu, veto edilen teklifi tekrar İBB Meclisi gündemine taşıdı ve teklif yine oy çokluğuyla kabul edildi.

KARARLARIN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINI VE İPTALİNİ İSTEDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, veto edilen ve yeniden oylanan üç teklifin ısrar kararıyla kesinleşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak'ta İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun kendisine verdiği yetkiyi kullandı. İBB Başkanı mahkemeden, kararların yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU YETKİ VERİYOR

Tekliflerinin yeniden oylanıp kesinleşmesi üzerine, İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesinde kendisine verilen yetkiyi kullandı. 14. madde şöyle:

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir.

İMAR KANUNU'NA AYKIRILIK VE İNCELEME EKSİKLİĞİ

İmamoğlu'nun 702 ve 703 sayılı kararlara yönelik açtığı davada, 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırılık olduğu, 934 sayılı karara yönelik açtığı davada ise, mülkiyet ve kullanım haklarının kimde olduğunun incelenmesinin yapılmadan kararın alındığı belirtildi.