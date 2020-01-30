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Göksu: Kentsel dönüşüm projesindeki en büyük engel İBB

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 98 bin riskli yapıdan 56 bininin yenilendiği Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşüm alanının iptali ile ilgili idari mahkemeye müracaat etti. İBB, kentsel dönüşüm projesindeki en büyük engeldir. İstanbul'da kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır. İstanbul'daki 7 bin 60 okulun sadece 39 tanesinde risk var" dedi
 30 Ocak 2020 16:14
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Göksu: Kentsel dönüşüm projesindeki en büyük engel İBB

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 98 bin riskli yapıdan 56 bininin yenilendiği Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşüm alanının iptali ile ilgili idari mahkemeye müracaat etti. İBB, kentsel dönüşüm projesindeki en büyük engeldir. İstanbul'da kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır. İstanbul'daki 7 bin 60 okulun sadece 39 tanesinde risk var" dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık döneminde başlattığı "Esenler'deki Kentsel Dönüşüm Örneği"nde gelinen noktayı ve sonraki adımları basın mensupları ile paylaştı. Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm alanının iptali ile ilgili idari mahkemeye müracaat ettiğini söyledi. İBB'nin kentsel dönüşüm projesindeki en büyük engel olduğuna dikkat çeken Başkan Göksu, "İBB'nin bütçesi Aralık ayında geçerken geçtiğimiz yıl 1 milyar küsur olan kentsel dönüşümle ilgili bütçe yüzde 65.8 azaltılarak 300 küsur milyona düşürüldü" dedi.

"İstanbul'daki 7 bin 60 okulun sadece 39 tanesinde risk var"

Ülkemizde son dönemlerde sık sık yaşanan deprem olaylarının ardından toplanma alanlarındaki sayının 10 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, "İstanbul ölçeğinde şu anda kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır hale getirilmiş, yenilenmiştir. Okullarımızın, İstanbul'da toplam 7 bin 60 okulun sadece 39 tanesinde risk var. Onların da bir kısmı yıkılmaya başlanmış. Bu çerçevede toplanma alanları ile ilgili ciddi anlamda mesafe katedilmiş. Düne kadar 400-500 toplanma alanı varken bugün İstanbul'da 10 binin üzerinde toplanma alanı vardır" dedi.

"98 bin 160 konuttan 56 binini yeniledik"

Kentsel dönüşüm noktasında en büyük sorunun yapı stoku olduğunu belirten Göksu, "98 bin 160 konutumuz problemliydi. 98 bin 160 konutumuzdan şu ana kadar 56 binini yeniledik. İçlerinde insanlarımız oturuyor. Özellikle bizim gibi yapı stokunun eski olduğu ve yapı stokunun çok sıkışık olduğu ilçelerde kentsel dönüşüm yapmak çok kolay bir iş değildir. 11 yıllık belediye başkanlığı sürecimde Esenler'deki yapı stokunun yüzde 25'i yenilendi" diye konuştu.

"Dünyanın kentsel dönüşüm ile üretilen en büyük şehir parkını yapmış oluyoruz"

Üretilen konutların yüzde 55'ini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yüzde 45'inin Esenler'de kentsel dönüşüm için kullanılacağını ifade eden Göksu, "18 buçuk metrekare yüz ölçümünün 8.7 kilometrekaresi askeri alandan oluşuyor. Burası bakanlar kurulu kararıyla rezerv alan ilan edildi. İlk etapta yaklaşık 16 bin 500 konutu transfer edeceğimiz alan üzerindeki çalışmalarımız başladı. Konutlarımız üretiliyor. Üretilen konutların yüzde 55'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yüzde 45'i bize kalacak. Yüzde 45'i Esenler'deki kentsel dönüşüm için kullanılacak, yüzde 55'i ise civar ilçelerde ihtiyaç duyan konutların dönüşümü için kullanılacak. Türkiye'nin en büyük şehir parkı millet bahçesi yapıyoruz. Aynı zamanda proje 3 etaptan oluştuğu için bu 3 etap bittiğinde buradaki parkla birlikte entegre olduğunda dünyanın kentsel dönüşüm ile üretilen en büyük şehir parkını yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"İBB kentsel dönüşüm alanının iptali için idari mahkemeye müracaat etti"

İBB'nin kentsel dönüşüm alanının iptali için mahkemeye müracaat ettiğini belirten Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm alanının iptali ile ilgili idari mahkemeye müracaat etti. Kentsel dönüşüm meselesi hassas ve zor bir konudur. Biz bu konuda başarı ortaya koymuş bir belediyeyiz. Şu ana kadar sadece Esenler Belediyesi'nin ürettiği ve içinde insan oturan konut sayısı 6 bin 200 civarındadır. Özel şirketlerin ve halkın kendi içinde yaptığı dönüşüm sayısı ise 56 bindir. Kentsel dönüşüm noktasında engellemek için gayret sarf edenler en azından bu konuda samimiyetsiz olarak değerlendirilebilir. Planın iptali için gidilen gerekçe çok komik yüzde 61.3'ünün donatıya terk edildiği ve maksimum yapı kat kapasitesinin 5 kat olduğu gerekçesi ile plan iptaline gidiyor" ifadelerini kullandı.

"İBB, kentsel dönüşüm projesindeki en büyük engeldir"

İBB'nin kentsel dönüşüm projesini desteklemediğini söyleyen Göksu, "İBB, kentsel dönüşüm projesindeki en büyük engeldir. İBB'nin bütçesi Aralık ayında geçerken geçtiğimiz yıl 1 milyar küsur olan kentsel dönüşümle ilgili bütçe yüzde 65.8 azaltılarak 300 küsur milyona düşürüldü" dedi.

"Çok şükür hakkımda açılmış tek bir dava bile yok"

İBB'nin kentsel dönüşümle ilgili bir projesinin olduğunu düşünmediğini vurgulayan Göksu, "Bir istatistik yapacak olursak Türkiye'de en çok konut yapıp hak sahiplerine teslim eden bir belediye olarak çok şükür hakkımda açılmış tek bir dava bile yoktur" ifadelerini kullandı.

"İBB Başkanına iyi tatiller diliyorum"

İBB'nin kentsel dönüşüm ile ilgili herhangi bir projesinin olduğunu düşünmediğini söyleyen Göksu, "Ben İBB'nin kentsel dönüşüm ve deprem ile ilgili bir projesi olduğunu düşünmüyorum. Planın iptali söz konusu değil. Sadece İBB dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığını planın iptali ile ilgili mahkemeye vermiş. İBB Başkanı bizim yeşil alana itirazımız yok deyip meclisin kararını veto etti. Bu proje tekrar yargıya taşındı. Onun için kullandığınız her sözde samimi olacaksınız. Şu anda İBB'de yürüyen 11 milyarlık yatırım vardı. Bu 11 milyarlık yatırımın yüzde 80'i durdurulmuş durumdadır. İBB Başkanına iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Göksu, toplantının ardından vatandaşlara teslim edilen konutların maketlerini basın mensuplarına gösterdi.
İhlas Haber Ajansı
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