Danıştay, meslekten çıkarmada, 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı' dedi
|03 Şubat 2020 10:03
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Bir polis memuru 2011 yılında göreve alkollü geldiği iddiasıyla meslekten çıkarılmıştır. Polis memuru savunmasında göreve alkollü gelmediğini, diş ağrısı için ilaç kullandığını belirtmiştir. Ancak olay sonrasında polis memuruna sadece hastanede alkometre ile ölçüm yapılmış ve doktor raporunda da bu alkometre ölçüm cihazındaki çıkan sonuçta belirtildiği şekilde 1,51 promil alkollü olduğu yazılmıştır.
Alkol almadığını ifade eden polis memurunun açtığı davada idare mahkemesi polis memuru aleyhine karar vermiştir.
Ancak dosyayı görüşen Danıştay 5. dairesi önemli bir karar vermiştir. Danıştay, kan testi yapılarak meslekten çıkarma cezasına esas fiili, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ispatlamak mümkünken, yalnızca alkometre cihazıyla ölçüm cihazı tespitiyle yetinilmesini hukuka uygun görmemiştir.
Danıştay, polis memuruna isnat olunan eylemin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerle ortaya konulamaması nedeniyle, idare mahkemesi kararını bozmuştur.
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