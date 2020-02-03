1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay, meslekten çıkarmada, 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı' dedi

Emniyet Genel Müdürlüğünde göreve alkollü geldiği iddiasıyla meslekten çıkarılan bir polis memurunun açtığı davada, Danıştay 5. Dairesi tanık beyanlarına dayalı tutanağın yeterli olmadığını, disipline konu davranışın şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanması gerektiğine karar verdi.
 03 Şubat 2020 10:03
Yazdır
Danıştay, meslekten çıkarmada, 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı' dedi

Bir polis memuru 2011 yılında göreve alkollü geldiği iddiasıyla meslekten çıkarılmıştır. Polis memuru savunmasında göreve alkollü gelmediğini, diş ağrısı için ilaç kullandığını belirtmiştir. Ancak olay sonrasında polis memuruna sadece hastanede alkometre ile ölçüm yapılmış ve doktor raporunda da bu alkometre ölçüm cihazındaki çıkan sonuçta belirtildiği şekilde 1,51 promil alkollü olduğu yazılmıştır.

Alkol almadığını ifade eden polis memurunun açtığı davada idare mahkemesi polis memuru aleyhine karar vermiştir.

Ancak dosyayı görüşen Danıştay 5. dairesi önemli bir karar vermiştir. Danıştay, kan testi yapılarak meslekten çıkarma cezasına esas fiili, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ispatlamak mümkünken, yalnızca alkometre cihazıyla ölçüm cihazı tespitiyle yetinilmesini hukuka uygun görmemiştir.

Danıştay, polis memuruna isnat olunan eylemin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerle ortaya konulamaması nedeniyle, idare mahkemesi kararını bozmuştur.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandı
01 Şubat 2020 17:33		 Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
21 Ocak 2020 00:03
Polise, ütüsüz pantolandan dolayı verilen cezaya gerekçe olarak, tutanak yeterli midir?
15 Ocak 2020 15:09		 Disiplin cezalarında, alt cezayı değerlendirmemek, takdir yetkisini sakatlar mı?
09 Ocak 2020 14:02
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?
02 Ocak 2020 00:02		 Üniversitelerde disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılır mı?
12 Aralık 2019 10:00
Kesinleşmiş disiplin cezası geri alınarak idare tarafından yeni bir disiplin cezası verilebilir mi?
05 Aralık 2019 10:02		 10 gün göreve gelmeme halinde çekilmiş sayılmaya hangi süreler dahildir?
29 Kasım 2019 10:04
Olayın tarafları dışında, tanık bulunmayan soruşturmalara dair önemli karar
21 Kasım 2019 16:05		 Ambulansta, sürücü yanına oturan doktora ceza verilir mi?
04 Kasım 2019 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - TSK deniz unsurlarının yurt dışındaki görev süresi 1 yıl daha uzatılacak10:24 - Sivas'ta 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı10:24 - Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı!10:11 - Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı10:09 - Taksiciler ile ilgili en çok şikayet: Yolcu seçme, ters cevaplar...10:05 - Koronavirüs'ün tedavisi bulundu10:04 - İstanbul Valiliği uyardı, kar yağışı bekleniyor10:03 - Danıştay, meslekten çıkarmada, 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı' dedi10:01 - Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı10:00 - Ali Babacan'ın partisindeki eski bakan: Dış desteği çok güçlü
09:55 - Koronavirüs komploculara göre biyolojik silah09:47 - Erdoğan: Misliyle karşılık verdik, vermeye devam ediyoruz09:40 - İstanbul'da okul servislerine denetim09:30 - Dolar 6 TL sınırına dayandı09:20 - Çocuğunuz için sesli kitaplarda indirim başladı09:09 - Altun: Bu kalleş saldırının hesabını soracaktır09:04 - Borsa haftaya yükselişle başladı09:02 - Ekmekte zam oyununa geçit yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Esed Rejimi Türk askerine saldırdı: 4 şehit
Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı
Kiğılı: 100 günde çok şey değişti, önümüz açıldı
Bekçiler, öğretmenlerden fazla maaş alıyor!
Kamu kurumlarında görülmeye başlayan hastalık çeşitleri
Mübaşirlere, müdürlüğe başvuru hakkı verildi
Koronavirüs'ün tedavisi bulundu
Zindaşti'yi tahliye eden hakime rüşvetten dava
76 firmanın desteğiyle, 218 kalem sorunu çözen tek ilkokul
Araştırma görevlilerinin azami süre nedeniyle ilişiklerinin kesilmeyeceğine dair yargı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İtici davranış 1
negatif basınçlı oda 3
Yemekle beraber çay içmek 9
Trabzonlu siyasetçilerin fb macindan sonra kendilerinden gecmesi 1
kaçak çay 1
bir dediğini iki etmemek 2
Kompulsif yalan 1
03.02.2020 idlib'te 4 askerimizin şehit olması 3
aferin 1
lübna 1
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 8 Personel Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 500 Muvazzaf Astsubay alacak
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Kiraz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam