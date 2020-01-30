SGK, denetmen yardımcılığını kazananlara, eş durumu hakkı tanıdı
SGK Başkanlığı, 400 denetmen yardımcısı alım sonuçlarında, tercih yapacak adaylara, eş durumu hakkı tanıdı
|30 Ocak 2020 18:57
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SGK Başkanlığı, geçen yıl yayımladığı duyuruyla, 400 denetmen yardımcısı alacağını duyurmuştu.
Sonuçlar 24 Aralık 2019 tarihinde ilan edilmişti.
Başkanlık 14 Ocak 2020 tarihinde web sitesinden bir ilan yayımlayarak, tercihler öncesinde, eş durumu mazereti olanların atamalarının eşlerinin bulunduğu illere yapılacağını belirtti.
Yapılan başvurular sonrasında, 51 adayın eş durumu mazereti kabul edildi. Kalan 349 adayın tercih başvuruları ise 3-7 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
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