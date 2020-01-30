Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
|30 Ocak 2020 17:10
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9590
|5,9600
|5,9790
|5,9800
|Avro
|6,5540
|6,5550
|6,5980
|6,5990
|Sterlin
|7,7220
|7,7610
|7,8030
|7,8420
|İsviçre Frangı
|6,0880
|6,1180
|6,1470
|6,1780
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9250
|5,9850
|5,9500
|6,0100
|Avro
|6,5150
|6,5850
|6,5500
|6,6200
|Sterlin
|7,6710
|7,8280
|7,7350
|7,8900
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