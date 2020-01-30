Manisa'da 4 şiddetinde deprem
Saat 17.03'te Manisa'da merkez üssü Kırkağaç olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|30 Ocak 2020 17:27
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