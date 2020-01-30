Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 liradan işlem gördü
|30 Ocak 2020 17:31
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem gördü.Altın yeniden kritik eşiği aştı
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|301,20
|301,40
|303,70
|303,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.985,00
|2.006,00
|2.001,00
|2.022,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|274,70
|278,80
|277,00
|281,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.940,00
|1.960,00
|1.956,00
|1.976,00
|Yarım Ziynet
|970,00
|980,00
|978,00
|988,00
|Çeyrek Ziynet
|485,00
|490,00
|489,00
|494,00
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