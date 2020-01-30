FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
|30 Ocak 2020 17:39
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Arda Piyade Hudut Karakolu ekipleri 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen B.T. ve Y.T. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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