Yunan milletvekilinin çirkin provokasyonuna Bahçeli'den sert tepki
|30 Ocak 2020 18:00
|Yazdır
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;
Ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Türk bayrağı Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem varlık hükmüdür. Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası milli kimliğin alametifarikasıdır.
Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır.AK Parti'li Çelik'ten AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı vekile tepki
Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Diyor ya Arif Nihat Asya; "Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım."
Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk, yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır.AP, Türkiye karşıtı provokasyon yapan milletvekilini 'uyardı'
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki, "Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez."'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'
Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur. Bizi Türk milleti yapan haslet ve hakikat de burada aranmalıdır. Asalet ve ahlak vardır, önüne serilen bayrak düşman bayrağı da olsa çiğnemez, çiğnetmez; köksüz ve soysuz vardır, eline geçirdiği bayrağı ilk fırsatta yırtar.
Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama
30 Ocak 2020 21:58
|İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler
30 Ocak 2020 21:48
|İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi
30 Ocak 2020 21:28
|Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki
30 Ocak 2020 21:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu plan işgal planıdır
30 Ocak 2020 20:36
|İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi
30 Ocak 2020 19:27
|İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a döndü
30 Ocak 2020 19:11
|MGK sona erdi! İşte kritik toplantıda alınan kararlar
30 Ocak 2020 18:45
|Ali Babacan'dan parti kurma çalışmalarıyla ilgili açıklama
30 Ocak 2020 16:11
|İmamoğlu, İBB Meclis kararlarına karşı dava açtı
30 Ocak 2020 16:08