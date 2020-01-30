Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi
|30 Ocak 2020 18:18
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iptal edilen festivalden Elazığ'a getirilen 1 ton sucuk çadır kentteki depremzedelere dağıtıldı.
Merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 2 Şubat'ta Eskişehir Sivrihisar İlçe Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan "Dövme Sucuk Festivali" iptal edildi. Festival için alınan 1 ton sucuk ise Elazığ'a getirildi. Kültürpark içerisinde kurulan çadır kentte 1 ton sucuk pişirilerek depremzedelere dağıtıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'de Elazığ'a gelerek depremzedelerin acısını paylaştı.
Elazığ'da ve Malatya'da yaşanan depremin herkesi olduğu gibi kendilerini de üzdüğünü dile getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Birlik beraberliğin yaşandığı bu günlerde Sivrihisar Belediyesi ve halkı olarak tek yürek olduk. 2 Şubatta düzenleyeceğimiz Dövme Sucuk Festivalini iptal ettik. Yaşanan bu üzücü olaydan dolayı depremzede vatandaşlarımızın yanında olarak bir nebzede olsa yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmak için Elazığ'dayız. Festivalimizde vatandaşlarımıza dağıtacağımız sucukları Elazığ'da bulunan depremzede vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Allah bu millete bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.
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