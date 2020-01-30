Soğuktan etkilenen kedilere Belediye kapılarını açtı
|30 Ocak 2020 18:21
|Yazdır
Bolu'da soğuktan etkilenen iki kedi Bolu Belediyesi'ne sığındı. Başkan Özcan'ın talimatıyla belediye girişine konulan kedi evinde kalan kediler, belediyenin adeta bekçileri oldu.
Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Bolu'da dondurucu soğuktan etkilenen iki kedi, Bolu Belediye binasına sığındı. Çalışanlarının durumu belediye yönetimine iletmesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla kediler için belediye girişine kedi evleri konuldu.
Sıcak ortamın keyfini sürüyorlar
Su ve mama verilen kediler kısa sürede belediyenin sevgilisi haline geldi. Çalışanların "Osman" ve "Duman" adını verdiği iki kedi gün boyu sıcak ortamın keyfini birim birim gezerek sürdürüyor.
Artık onlar da belediye personeli
Belediye personelleri ise Osman ve Duman'a büyük ilgi gösteriyor. Artık mesai arkadaşı gibi gördükleri kediler için yaka kartı bile hazırlayan çalışanlar, kedilere gözleri gibi bakarak mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bolu Dağı kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
30 Ocak 2020 20:26
|Bu şehirden tren geçiyor ama kimse bilmiyor
30 Ocak 2020 19:07
|Malatya Valiliği: 4 bin 474 konut ağır hasarlı
30 Ocak 2020 18:31
|Elazığ'da hasar gören okulların yıkımı başladı
30 Ocak 2020 17:45
|Manisa'da 4 şiddetinde deprem
30 Ocak 2020 17:27
|Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
30 Ocak 2020 17:21
|İBB toplanma alanlarını güncelledi: Mezarlıklar da toplanma alanı oldu
30 Ocak 2020 16:50
|Göksu: Kentsel dönüşüm projesindeki en büyük engel İBB
30 Ocak 2020 16:14
|ODTÜ yönetimi Yavaş'ın Eymir teklifini kabul etti
30 Ocak 2020 15:19
|Marmaris açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem
30 Ocak 2020 14:39