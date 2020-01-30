FETÖ, 17/25 Aralık'tan sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

Kayseri'de 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan sanık, mahkemede yaptığı savunmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık'tan sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirdiğini, kullandığı 'Osman' kod adının da 'Fatih' olarak değiştirildiğini itiraf etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan B.P. hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan B.P., "Üniversitede bu yapıyla tanıştım. Evlerinde imamlık yaptım. Üniversite son sınıftayken beni KYK'dan sorumlu imam yaptılar. Bylock kullandım. A.V. isimli şahıs bize tuşlu telefon verdi. 1 yıl bunu kullandık. Daha sonra A.V. Ankara'dan toplantıdan geldi ve beni tek olarak çağırdı. Görüşmemizde 'Bundan sonra tuşlu telefon kullanmıyoruz, akıllı telefon kullanacağız' dedi. Akıllı telefon almak için paramın olmadığını söyleyince bana aylık 100 TL ödemem şartı ile telefon almam için 700 TL verdi. Telefonu aldıktan sonra A.V.'nin evine gittim ve orada Bylock'u yükledim" dedi.

17/25 Aralık'tan sonra "Kod adlarını değiştirelim" dediler

Savunmasına devam eden B.P., Bu yapı içerisinde 'Osman' ve 'Fatih' kod adlarını kullandım. 17/25'ten sonra 'Kod adlarını değiştirelim' dediler. Bana da 'Fatih' kod adını verdiler" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.