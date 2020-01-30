FETÖ, 17/25 Aralık'tan sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş
|30 Ocak 2020 18:50
|Yazdır
Kayseri'de 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan sanık, mahkemede yaptığı savunmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık'tan sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirdiğini, kullandığı 'Osman' kod adının da 'Fatih' olarak değiştirildiğini itiraf etti.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan B.P. hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan B.P., "Üniversitede bu yapıyla tanıştım. Evlerinde imamlık yaptım. Üniversite son sınıftayken beni KYK'dan sorumlu imam yaptılar. Bylock kullandım. A.V. isimli şahıs bize tuşlu telefon verdi. 1 yıl bunu kullandık. Daha sonra A.V. Ankara'dan toplantıdan geldi ve beni tek olarak çağırdı. Görüşmemizde 'Bundan sonra tuşlu telefon kullanmıyoruz, akıllı telefon kullanacağız' dedi. Akıllı telefon almak için paramın olmadığını söyleyince bana aylık 100 TL ödemem şartı ile telefon almam için 700 TL verdi. Telefonu aldıktan sonra A.V.'nin evine gittim ve orada Bylock'u yükledim" dedi.
17/25 Aralık'tan sonra "Kod adlarını değiştirelim" dediler
Savunmasına devam eden B.P., Bu yapı içerisinde 'Osman' ve 'Fatih' kod adlarını kullandım. 17/25'ten sonra 'Kod adlarını değiştirelim' dediler. Bana da 'Fatih' kod adını verdiler" diye konuştu.
Duruşma ertelendi
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|FETÖ'den yargılanan 6 eski polise hapis cezası
30 Ocak 2020 20:21
|Kaynak Holding yöneticilerine FETÖ'den hapis
30 Ocak 2020 18:27
|Eski AYİM üyesi Şimşek'e FETÖ üyeliğinden hapis
30 Ocak 2020 17:47
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
30 Ocak 2020 17:39
|Amasya'da 6 adliye ve cezaevi personeli FETÖ'den tutuklandı
30 Ocak 2020 15:44
|FETÖ'nün 'Eyalet mezun mesulüne' hapis cezası
30 Ocak 2020 14:21
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
30 Ocak 2020 12:33
|AYİM eski üyesi Ertuğrul Şahin'e 12 yıl hapis
30 Ocak 2020 11:52
|780 güvenlik elemanı katılımıyla 'Kapan-5' operasyonu başlatıldı
30 Ocak 2020 09:54
|Kılıçdaroğlu'nun avukatına FETÖ davası
30 Ocak 2020 07:31