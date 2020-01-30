Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi
|30 Ocak 2020 18:59
|Yazdır
Beşiktaş Kulübünün, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenleyeceği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.
Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.
Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ziraat Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu
30 Ocak 2020 21:23
|Ünlü futbolcu, Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu
30 Ocak 2020 12:50
|TFF'den, AİHM'nin tazminat kararına açıklama
29 Ocak 2020 16:48
|Sergen Yalçın imzayı attı
29 Ocak 2020 15:34
|Zlatan Ibrahimhovic İbrahim Tatlıses hayranı çıktı
29 Ocak 2020 15:07
|Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği kazanın enkaz görüntüleri yayımlandı...
29 Ocak 2020 08:50
|Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak
28 Ocak 2020 22:56
|Arda Turan: Yanlışlarım oldu, bedelini de ödedim
28 Ocak 2020 22:11
|Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi
28 Ocak 2020 21:48
|Oğuzhan Özyakup yeni takımını açıkladı
28 Ocak 2020 18:16