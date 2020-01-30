İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a döndü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.
|30 Ocak 2020 19:11
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.
THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.
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