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İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.
 30 Ocak 2020 19:11
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İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.

THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.


İmamoğlu'ndan Palandöken eleştirilerine yanıt
DHA
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