1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli Gülistan'dan hala haber yok

Tunceli'de, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 26'ncı günde de sürdü. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısında kardeşinin kaybolduğu günden önce 2 gün boyunca yurda gitmediğini ve bu durumu yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediği öne sürdü.
 30 Ocak 2020 19:15
Yazdır
Üniversiteli Gülistan'dan hala haber yok

Tunceli'de, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 26'ncı günde de sürdü. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısında kardeşinin kaybolduğu günden önce 2 gün boyunca yurda gitmediğini ve bu durumu yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediği öne sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Jandarma arama kurtarma timleri, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla bugün de arama çalışmaları devam etti.

Gülistan'ın arama çalışmaları 26'ncı günde sürerken ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısıyla kardeşinin kaybolmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. Toplantıda Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan Gülistan'a ait bir notu gazetecilerle paylaşan Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptıkları görüşmede savcının Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Z.A. ile ailesinin ifadelerinin tekrar alınacağını söylediğini aktardı.

Doku, kardeşi Gülistan'ın kaybolmadan önce 2 gün boyunca kaldığı yurda gitmediğini ve bu durumun yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak gününden önce 2 gün boyunca yurda gitmemiş. Normal şartlarda Gülistan 1 gün bile yurda gitmese yurt yetkililerinin bu durumu telefonla aileye bildirmesi gerekiyor. Çünkü bütün devlet ve özel yurtlar bunu yapmak zorunda. Gülistan'ın arkadaşı 2 gün boyunca yurda gelmediği için emniyete başvuruyor. Bu ihbarın ardından emniyet bizi bilgilendirdi. Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama sırasında su altında Gülistan'a ait bir not bulundu. Bulunan notta Gülistan, rektörlüğe iletmek üzere derslere her geç kaldığında hocası tarafından her geç kalma başına 5 TL para istediğine dair şikayetler yer alıyor."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enkaz çalışmasında Atatürk'e saygı
30 Ocak 2020 22:21		 Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!
30 Ocak 2020 22:10
19 yaşında aldığı devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor
30 Ocak 2020 22:04		 Depremde panikle pencereden atladı, iki bacağını kırdı
30 Ocak 2020 21:53
Antarktika'ya gidecek bilim heyeti hazır
30 Ocak 2020 18:53		 Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi
30 Ocak 2020 18:18
İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım
30 Ocak 2020 12:27		 Van ve Bitlis'te 9 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
30 Ocak 2020 11:50
15 Temmuz şehidi komiser yardımcısının ailesi, evini Kızılaya bağışladı
30 Ocak 2020 11:21		 Yoğurt kovasıyla müziğe başlayan 85 kişilik orkestra
30 Ocak 2020 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Enkaz çalışmasında Atatürk'e saygı22:16 - 18 yaşındaki Merve'den 2 gündür haber alınamıyor22:10 - Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!22:04 - 19 yaşında aldığı devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor21:58 - AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama21:53 - Depremde panikle pencereden atladı, iki bacağını kırdı21:48 - İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler21:43 - Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi21:38 - 'İzmir'den 13 aktif fay geçiyor' dedi ve uyardı!21:33 - 'Bozkurt' işareti yapan Türk şoförler işten çıkarıldı
21:28 - İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi21:23 - Ziraat Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu21:18 - O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek21:13 - Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki21:08 - İtfaiye aracının altında kalan çocuk ağır yaralandı21:03 - Kocaeli Büyükşehir'den İrem Derici'nin sözlerine tepki20:58 - Türkiye'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek20:53 - Günde bir yumurta kalp hastalığı riskini artırmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Altın yeniden kritik eşiği aştı
'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Belediye sadece 2 gün özel kalem müdürlüğü görevi yapan kişiyi memurluğa atadı!
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
susmak 3
cengiz ünder 1
banyo yaparken şarkı söylemek 2
uçuk korkutma 3
evlenince eşinin kapanmasını isteyen erkek 7
28.01.2020 abd'nin sözde ortadoğu barış planı açıklaması 3
Alkolün olumsuz etkileri 13
vergi kaçırmak 2
nba logosunun kobe bryant'lı versiyonuyla değiştirilmesi 2
utmak 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam