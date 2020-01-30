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Acil tıp hekimlerine Katar'da eğitim imkanı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) acil tıp uzmanlığı eğitim alan asistanları bilgi ve görgülerini artırmaları ve ülkemizdeki acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Katar'a eğitime gönderecek.
 30 Ocak 2020 19:19
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Acil tıp hekimlerine Katar'da eğitim imkanı

ATUDER ile Katar Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hamad Medical Trauma Center arasında varılan anlaşma ile acil tıp asistanları ve genç uzman hekimler Katar'da 2 ay süreyle gözlemci statüsünde eğitim alacak.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Qatar Health 2020 Kongresi'ne katılan ATUDER Başkanı Prof.Dr. Başar Cander, ve Acil Servis Yoğunluğu Yönetimi ve Acil Müdahalenin Optimizasyonu konulu iki ayrı konuşma yaptı. Prof. Cander, temasları çerçevesinde ayrıca Hamad Travma Merkezi Başkanı Prof.Dr. Hasan Al Thani ile eğitim anlaşması yaptı. ATUDER adına Başar Cander ve Hamad Travma Merkezi adına Hasan Al Thani arasında imzalanan anlaşmaya göre, ATUDER üyesi acil tıp uzmanlığı eğitimi alan asistanlar ve genç acil tıp hekimleri Katar Travma Merkezi'nde 2 ay süre ile gözlemci statüsünde travma cerrahları ile birlikte travma yoğun bakım ünitesinde çalışarak eğitim alacak. ATUDER, 2 yıl sürecek proje kapsamında Bilim İlaç firmasının koşulsuz eğim desteğiyle 12 acil tıp hekimini Katar'a gönderecek.

Eğitimi tamamlayan acil tıp hekimlerinin buradan alacakları sertifikanın ABD ve Kanada dahil olmak üzere tüm dünyada geçerli kabul edildiğini belirten Cander, "Türkiye acil tıp konusunda ABD'den sonra dünyada en gelişmiş ikinci ülke. Ancak acil tıp uzmanlığı tek bir yerde alınması gereken bir eğitim değildir. Sadece bir hastanenin acil servisinde değil, değişik ortamları, farklı uygulamaları görerek bilimsel etkinliklere ulaşarak yapılan bir etkinliktir. Eğitime katılacak asistanların bilgi ve deneyimlerini artırarak, burada gördükleri farklı uygulamaları ülkemize adapte etmelerini, böylelikle ileride ülkemizin acil tıp konusunda karşılaşabileceği problemlere çözüm üretilmesine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Kendileri burada farklı uygulamaları görerek bilgilerini zenginleştirmiş olarak dönecekler. Bundan acil tıp hizmetlerine ihtiyaç duyan toplumumuz fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

Cander, programa katılacak dernek üyesi acil tıp hekimlerinden iyi derecede İngilizce bilmek dışında bir şart aramadıklarını, isteyenlerin bir an önce dernek sekreterliğine başvurmaların istedi.
DHA
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