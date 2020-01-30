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İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi
 30 Ocak 2020 19:27
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İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Koronavirüs ve diğer enfeksiyon salgınlarının önlenmesi", HDP'nin, "cezaevlerine yaşanan sorunlar", CHP'nin "sığınmacılara yapılan harcamalar" ile ilgili önergelerin gündeme alınmasına ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin, Suriyeli sığınmacılar için yaptığı harcamaların şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmasını istediklerini dile getirdi.

Hükümetin 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere birçok konuda toplanan paralar hakkında bilgi verme konusunda çok katı davrandığını savunan Altay, "Şeffaflık ve hesap verilebilirlik demokrasi için çok önemlidir. Hesap vermeyen bir yönetimde demokrasinin varlığı söz konusu olamaz. Hesap soranlara hakaret edildiği bir dönemde biz kime güveneceğiz. Kızılay kepazeliği ortada. 3 milyon 600 bin sığınmacı ülkemizde yaşıyor. Kamplarda yaşayan sığınmacıların sayısı düşerken, dışarıda yaşayan sığınmacıların sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Suriyelilerin büyük Kürdistan projesi için bilinçli olarak Türkiye'ye gönderildiğini, terör örgütü PKK'nın da bu projeyi desteklediğini söyledi. Özdağ, Türk milletinin bin yıldır bu topraklarda yaşadığını ve bundan sonra da bu topraklarda yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Suriyelilere karşı olan birçok insanın da göçmen bir aileden geldiğini, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın da göçmen bir aileden geldiğini söyledi. Paylan, Suriyelilerin istedikleri kadar bu ülkede bir vatandaş olarak kalabileceğini, hükümetin Suriye'deki yangını benzinle körüklediğini, suçu olmadığı halde Suriyelilerin dükkanlarının taşlandığını ileri sürdü.

Lütfi Türkkan da ırkçı değil, Türk milliyetçisi olduklarını belirterek, Suriyelilerin demografik açıdan Türkiye'ye zarar vereceğini iddia etti.Kendisinin Balkanlar'dan gelen bir aileye mensup olduğunu belirten Türkkan, "Biz buraya, 600 sene o topraklarda uç beyliği yaparak geldik. Balıkesir Karesiliyim, Karesi'den oraya gitmiş bir ailenin çocuğuyum. Biz buraya geldiğimizde, Türk vatanına yük olmak değil, Türk vatanını kalkındırmak için çalıştık. Sahillerde nargile fokurdatıp hastanelerde bedava muayene olmadık. Devletten para almadık, devletten bir kuruş para almadık, bir santim de yer almadık. Dolayısıyla böyle kalkıp Suriye'den buraya gelen, kendi vatanlarını korumaktan aciz insanların bir Balkan göçmeniyle kıyaslanmasından esef duydum bir Balkan göçmeni olarak, Rumeli Türkü olarak bunu reddediyorum." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ülkede 3,6 milyon Suriyeli bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün mazlumların umudu olduğunu, Türkiye'nin de bütün dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da tek devlet, tek millet ve tek vatan anlayışına sahip olduklarını belirtti. Akbaşoğlu, Türkiye'nin, sığınmacı olarak gelen her renkten insana kucağını açtığını ifade ederek, "Çünkü biz Türkiye olarak insanlığın vicdanıyız" dedi.

Görüşmelerin ardından her üç grup önerisi de kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından İmar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçildi.
Anadolu Ajansı
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