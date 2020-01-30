1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üç ekonomistten güçlü büyüme tahmini geldi

Ekonomist üç isim, Türkiye'nin güncel iktisadi görünümünü değerlendirerek beklentilerini açıkladı. Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Işın Çelebi, GSYH'nın 2020'de yüzde 4-5, Dr. Mahfi Eğilmez ise yüzde 3.5 büyüyeceğini öngördü.
 30 Ocak 2020 19:31
Yazdır
Üç ekonomistten güçlü büyüme tahmini geldi

Altınbaş Üniversitesi'nce düzenlenen "Çarşamba Buluşmaları-Ekonomi Söyleşileri"nde bir araya gelen Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisi 2020 tahminlerini ve ekonomideki son gelişmeleri açıkladı. Programda konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, göstergelerin ekonomide geçen yıla göre canlanmaya işaret ettiğini belirterek sanayi üretiminin istikrarlı biçimde arttığını ifade etti. Dayanıklı tüketim mallarının üretimindeki artışın çok güçlü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, reel sektör güven endeksinin de ocak ayında düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 4-5 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu.

"KÜRESEL TİCARETİN 2020 YILINDA ARTMASI BEKLENİYOR"

Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olan bütçe açığının büyüdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, tütünden alınan verginin artmaya devam ettiğini söyleyerek alkol ve tütünden alınan vergilerin kurumlar vergisinin üzerinde olduğunu vurguladı. Türkiye'de kamu, özel ve hane halkının toplam borcunun yüzde 105'e yükseldiğini belirten Prof. Dr. Alkin, bu durumun uzun vadede risk yaratabileceğine işaret etti. Dünya ekonomisinin de 2020'de büyümeye devam edeceğini öngören Prof. Dr. Emre Alkin, "Küresel ticaretin 2020'de hem miktar hem değer bazında artması bekleniyor" dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın, çok düşük faizin şirketlerin kar etme motivasyonunu azalttığı yönündeki sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, "Amerika'da düşük faize rağmen kamu borcu artıyor. Her resesyondan sonra Amerika'da izlenen parasal gevşeme politikasının süresinin uzadığını görüyoruz. Ancak izlenen politikanın ekonomik büyüme üzerinde eskisi kadar etkili olamadığını da görmekteyiz" diye konuştu.

"AVRUPA'DA EKONOMİK TOPARLANMA UZUN SÜRECEK"

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Dr. Mahfi Eğilmez de programda yaptığı konuşmada Satınalma Yönetici Endeksi'ne (PMI) odaklandı. Şirketlerin satın almalarından yola çıkılarak ekonominin geleceğine dair tahminlerin yapıldığını belirten Dr. Mahfi Eğilmez, "Amerika'da PMI Endeksi şu anda kritik seviye olan 50'nin üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla bu ülkede bir resesyon beklentisi bulunmuyor. Avrupa'da ise durum farklı; PMI Endeksi 42'nin üzerinde ancak 50'nin altında. Bu da Avrupa'da ekonomik toparlanmanın uzun süreceğini gösteriyor. Çin'in PMI endeksi ise güçlü bir ekonomik performansa işaret ediyor. Ancak Çin'de de borç ve gölge bankacılık sorunları tehdit oluşturmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'de ise PMI Endeksi'nin 2018'de çöktükten sonra toparlanmaya başladığını ve 50'ye yakın bir seviyede bulunduğunu hatırlatan Dr. Mahfi Eğilmez, bu verinin resesyondan çıkışın sürdüğüne işaret ettiğini kaydetti.

"BU İKİ GÖSTERGE EKONOMİDE TOPARLANMAYI ONAYLIYOR"

Sanayi üretimi ve perakende satış hacminde de artışın sürdüğünü ifade eden Dr. Mahfi Eğilmez, bu iki göstergenin ekonomide toparlanmayı onayladığını vurguladı. Türkiye'nin sanayi üretiminde görülen artışı da değerlendiren Eğilmez, bu artışın kredilerdeki artış ve vergi indirimleri ile desteklendiğini, bu destekler olmazsa sanayi üzerinde çok olumsuz etki yaratacağını belirtti. Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 büyüyeceği ve enflasyonun ise yüzde 13 tahmininde bulundu

"AMERİKA İLE İSRAİL'İN ORTADOĞU'YA YENİ DİZAYN VERME ÇABASINI DA YAKINDAN İZLEMEK GEREKLİ"

IMF'nin dünya ekonomisinin yüzde 3.3 büyüyeceğini tahmin ettiğini belirten Prof. Dr. Çelebi, bununla birlikte Avrupa ekonomisi için sadece yüzde 1.3'lük büyüme tahmini yapıldığını aktardı. Prof. Dr. Çelebi, "Amerika ile İsrail'in Ortadoğu'ya yeni dizayn verme çabasını da yakından izlemek gerekli. Bunu göz önünde bulundurmadan ekonomiyi doğru analiz etmek mümkün olmayacaktır" şeklinde konuştu. Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 4-5 civarında büyüyeceğini öngören Prof. Dr. Işın Çelebi, Türkiye'nin kendi teknolojisini yaratamadığını işsizliğin de ekonomiye dair en temel göstergelerden biri haline geldiğini ifade etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çinliler sadece köprüyü değil borçlarını da satın aldı
30 Ocak 2020 18:35		 'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
30 Ocak 2020 13:24
Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor
30 Ocak 2020 13:05		 Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı
30 Ocak 2020 11:20
Mega projeler büyük depremlere ve şiddetli rüzgara dayanıklı
30 Ocak 2020 11:16		 Karadeniz'de balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
30 Ocak 2020 11:10
Depremden etkilenen KOBİ'lere KOSGEB'den faizsiz kredi desteği
30 Ocak 2020 11:08		 Çin ekonomisinin alternatifi Türkiye
30 Ocak 2020 07:15
Apple'ın geliri 'iphone satışları' ile arttı
29 Ocak 2020 21:56		 Murat Ülker Yıldız Holding'deki görevini devretti
29 Ocak 2020 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Enkaz çalışmasında Atatürk'e saygı22:16 - 18 yaşındaki Merve'den 2 gündür haber alınamıyor22:10 - Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!22:04 - 19 yaşında aldığı devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor21:58 - AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama21:53 - Depremde panikle pencereden atladı, iki bacağını kırdı21:48 - İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler21:43 - Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi21:38 - 'İzmir'den 13 aktif fay geçiyor' dedi ve uyardı!21:33 - 'Bozkurt' işareti yapan Türk şoförler işten çıkarıldı
21:28 - İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi21:23 - Ziraat Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu21:18 - O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek21:13 - Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki21:08 - İtfaiye aracının altında kalan çocuk ağır yaralandı21:03 - Kocaeli Büyükşehir'den İrem Derici'nin sözlerine tepki20:58 - Türkiye'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek20:53 - Günde bir yumurta kalp hastalığı riskini artırmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Altın yeniden kritik eşiği aştı
'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Belediye sadece 2 gün özel kalem müdürlüğü görevi yapan kişiyi memurluğa atadı!
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
af yasasının çıkması 3
utmak 3
caf caf 2
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 4
Türkü 2
tolga ciğerci'nin haksız verilen penaltıyı kabul etmemesi 2
ısrarcı tavır 3
Ev erkeği 2
ne giysem sendromu 1
tavla 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam