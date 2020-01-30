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'Dünyanın en beğenilen otomobil markası' belli oldu

Toyota, Fortune Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği "Dünyanın En Beğenilen Şirketler" sıralamasında beş yıl üst üste birinci otomobil şirketi oldu.
 30 Ocak 2020 19:35
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'Dünyanın en beğenilen otomobil markası' belli oldu

Toyota, Fortune Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği "Dünyanın En Beğenilen Şirketler" sıralamasında beş yıl üst üste birinci otomobil şirketi oldu.

Şirket açıklamasına göre, Toyota'yı "dünyanın en beğenilen otomobil markası" seçen Fortune'un "Dünyanın En Beğenilen Şirketler" listesi, kurumsal itibar konusunda geniş kapsamlı bir araştırma olarak kabul görüyor.

Toyota ayrıca, Fortune'un ilk 50 "All-Star" şirketleri listesinde de 30'ncu sırada yer aldı.

Bu araştırma, şirket anketleri, endüstri analizleri ve üst düzey yöneticilerden alınan değerlendirmeler baz alınarak oluşturuluyor.

Her bir şirket için araştırma, şirketlerin küresel başarısı için kritik olan üretim kalitesi, sunduğu hizmetler, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, global rekabetçiliği ve yatırım değeri parametrelere göre ölçümleniyor.


Şu ana kadar tasarlanmış en garip Toyota Prius
Anadolu Ajansı
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