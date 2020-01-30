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Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar

Hakkari'de eğitim kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan "Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi" kapsamında öğretmenler, tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara çalıştırıyor.
 30 Ocak 2020 19:41
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Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar

Hakkari'de 150 civarında öğretmen, yarıyıl tatilinde açık tutulan okullarda sınavlara hazırlanan öğrencilere gönüllü eğitim veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, kentteki eğitim kalitesini artırmak amacıyla valilik himayesinde başlattığı "Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi" devam ediyor.

Sınavlardaki başarı ortalamasını yükseltmeyi amaçlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu amaçla yarıyıl tatilinde bazı okulları açık tutarak öğrencilere daha sakin ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Projeye destek veren 150'ye yakın öğretmen de tatile ya da memleketlerine gitmek yerine gönüllü olarak okullarda öğrencilere soru çözmelerinde ve konu tekrarlarında yardımcı oluyor.

Öğrencilerin başarısı için tatillerinden vazgeçen fedakar öğretmenler, haftanın 5 günü okullarda mesai yaparak, öğrencilerin eksiklerini gidermeye çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Vali İdris Akbıyık'ın önderliğinde başlattıkları eğitim seferberliği kapsamında yarıyıl tatilinde evinde çalışma imkanı bulamayan öğrencilere okulları açtıklarını söyledi.

Tatilde memleketlerine gitmeyen öğretmenlerin de öğrencilere destek verdiğini aktaran Gür, gösterdikleri fedakarlıktan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 30 öğrencinin sınavlara hazırlandığı Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve Sosyal Bilimler Öğretmeni Necdet Tanyürek ise yarıyıl tatilini öğrencileri sınava hazırlayarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bu yıl sınava girecek öğrencilerin başarılarını artırmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Tanyürek, şunları kaydetti:

"Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle öğrencilerimizin başarısı için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla boş zamanları öğrencilerin yararına değerlendirmek amacıyla bu çalışmaya katıldık. Hafta içi saat 11.00-16.00 arası çocuklara etüt yaptırıyoruz. Öğretmenlerle onların yanında yer alarak, takıldıkları, kendilerini eksik hissettikleri konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak. Tatillerde de sürekli öğrencilerimizle baş başayız."

Öğrencilerinden Nurullah Gür ise okulda daha iyi ders çalışma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Günde 5 saat ders çalışıyoruz. Kitap okuyup öğretmenlerimizin verdiği testleri çözüyoruz. Burada ders çalışmak bizim için daha verimli oluyor. Öğretmenlerimiz de her konuda bize destek veriyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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