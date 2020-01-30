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Ankara için beş yıllık 'Temiz Hava Eylem Planı' hazırladı

Başkentin hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan ve yeni verilerle güncellenen "Temiz Hava Eylem Planı", 2020-2024 yıllarını kapsayacak.
 30 Ocak 2020 19:51
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Ankara için beş yıllık 'Temiz Hava Eylem Planı' hazırladı

Ankara Valiliğince kentin hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla 2014-2019 yıllarını kapsayan "Temiz Hava Eylem Planı"nın, uygulama ve istasyonlardan alınan veriler neticesinde güncellenerek 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) uyum süreci çalışmaları kapsamında, değişen çevre mevzuatının getirdiği zorunluluk nedeniyle temiz hava planları hazırlandığı belirtildi.

AB uyum sürecinde 2008'de hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nin amacının, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak, hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek ile uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği'nin uygulanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması, eylem planlarının hazırlanması ve yönetmelikte yer alan hava kalitesi limit değerlerinin her yıl kademeli olarak AB hava kalitesi limit değerlerine indirilmesi kapsamında Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi'nin yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu doğrultuda, Ankara'da hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, 2014-2019 yıllarını kapsayan "Temiz Hava Eylem Planı"nı, paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte uyguladığı belirtildi.

Uygulama ve istasyonlardan alınan veriler ve değerlendirmelerle "Temiz Hava Eylem Planı"nın güncellenerek 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandığı ve planın 21 Ocak'ta İl Mahalli Çevre Kurulunca görüşülüp kara bağlandığı da bildirildi.

"https://ankara.csb.gov.tr/haberler-duyurular-i-3078" adresinde yer alan ve uygulamaya konulan plandaki konuların, ilgili kurumlar tarafından titizlikle icra edileceği ve takibinin yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde hava kalitesinin ölçülmesi amacıyla kurulu bulunan 18 adet (Bahçelievler, Çankaya, Çubuk- Avrupa'da Hava Kirleticilerin Sınırlar Ötesi Taşınımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı, Demetevler, Kayaş, Sanatoryum, Sıhhiye, Sincan, Siteler, Batıkent, Etimesgut, Etlik, Mamak, OSTİM, Polatlı, Törekent, Ulus, Ümitköy) hava kalitesi ölçüm istasyonunun 9'unda (Bahçelievler, Çankaya, Çubuk, Demetevler, Kayaş, Sanatoryum, Sıhhiye, Sincan, Siteler) alınan ham veriler online olarak izlenebilmektedir.

Alınan verilere http://laboratuvar.cevre.gov.tr/Default.ltr.aspx veya https://sim.csb.gov.tr adresinden vatandaşlarımız tarafından da online olarak ulaşılabilmektedir."
Anadolu Ajansı
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