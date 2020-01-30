Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ergenekon davasının gizli tanığı ölü bulundu
Ergenekon Davası'nın gizli tanıklarından olan Doç. Dr. Ümit Sayın Kadıköy'deki evinde ölü bulundu.
|30 Ocak 2020 20:11
|Yazdır
Ergenekon davasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve davanın gizli tanıklarından olduğu ortaya çıkan Ümit Sayın, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve tahliyesinin ardından davanın gizli tanığı olduğu ortaya çıkan Sayın, dün, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde koruma polisi tarafından ölü bulundu.
Polis evde ve çevresinde incelemede yaparken, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sayın'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Sayın, 29 Ocak 2010 tarihinde yapılan duruşmada, "dosya kapsamı, delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali ve yattığı süre dikkate alınarak" tahliye edilmişti.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|18 yaşındaki Merve'den 2 gündür haber alınamıyor
30 Ocak 2020 22:16
|İtfaiye aracının altında kalan çocuk ağır yaralandı
30 Ocak 2020 21:08
|İntihar eden mahalle bekçisi toprağa verildi
30 Ocak 2020 20:16
|1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu
30 Ocak 2020 20:06
|Esnaf müteahhitleri işaret etti: Kendi canımızı neden tehlikeye atalım?
30 Ocak 2020 18:37
|Depremle ilgili provokatif paylaşımlara 67 soruşturma
30 Ocak 2020 15:35
|Mersin'de denizde kaybolan bekçi 19 gündür aranıyor
30 Ocak 2020 12:55
|Çin'deki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor
30 Ocak 2020 12:28
|Donan Çıldır Gölü üzerinde iki araç drift yaptı
30 Ocak 2020 12:26
|Yanan otobüste camlar kırılmayınca çocuklar çığlık attı
30 Ocak 2020 12:14