İntihar eden mahalle bekçisi toprağa verildi
|30 Ocak 2020 20:16
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kendine ait olan beylik tabancası ile intihar eden bekçi Tamer Yeniavcı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Nazilli'de dün gece saatlerinde kendi silahı ile İstiklal Mahallesi 603 sokakta bulunan evinde başına ateş ederek intihar eden evli ve 2 çocuk babası gece bekçisi Tamer Yeniavcı (28), ikindi namazının ardından Zafer Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolcuğuna uğurlandı. Yeniavcı'nın cenaze namazına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mesut İnan, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Koçak, emniyet mensupları, bekçi arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeniavcı'nın cenazesi gözyaşları içinde Evranlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlık binasında ilçe kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a ziyarette bulunmasının ardından cenaze evine geçerek Yeniavcı?nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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