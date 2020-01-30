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FETÖ'den yargılanan 6 eski polise hapis cezası

Tutuksuz yargılanan 6 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı
 30 Ocak 2020 20:21
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FETÖ'den yargılanan 6 eski polise hapis cezası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında verilen kararlar istinaf tarafından bozulan tutuksuz 9 eski polisten 6'sına, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, daha önce haklarında verilen kararlar istinaf aşamasında bozulan, KHK ile meslekten ihraç edilen 9 polis memuru, avukatları ve yakınları katıldı.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan sanıklardan 8'i, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri ile duruşma salonuna bağlandı.

İddia makamı, mütalaasında sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Son savunmalarını yapan sanıklardan Y.M, isimsiz e-posta ile soruşturmaya dahil olduğunu öne sürerek, "Dini duygularla 17-25 Aralık süreci öncesi örgütte bulundum. Terörle mücadelede çalıştım. 13 sene terörle mücadele ettim. Hakkımda hiçbir maddi delil yokken yargılanıyorum. Adalete yardımcı olmak için bütün bildiklerimi samimiyetle anlattım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıklardan E.B. de dini amaçla sohbete katıldığını savunarak, "2013'te Kayseri'ye tayinim çıktı. O tarihten sonra bir daha sohbete katılmadım. 15 yıl gece gündüz vatana hizmet ettim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Y.T. ise 2013'te örgütten ayrıldığını anlatarak, "Tanık ifadelerine ve fişlemelerle ilgili yazılara bakıldığında hakkımda, 'geri kazanılamaz' şeklinde bilgi vardır. Bildiklerimi mahkeme ile halen paylaşıyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti, sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan E.B'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay, Y.T'ye de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Y.T. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Aynı suçtan sanıklar M.B. ile R.D. 6 yıl 3'er ay, C.K. 7 yıl 6 ay, İ.G. ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Sanıklar Y.M, Y.U.T ve A.Ö'nün dosyalarını ayıran mahkeme, bu kişilerin adli kontrollerin devamına ve tutuklanmaları talebinin reddine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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