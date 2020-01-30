Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

'BANA MİLLİ EĞİTİM BAKANI DİYORLAR' DEDİ, HERKESİ GÜLDÜRDÜ Antalya'da hayırseverlerle buluşan Selçuk, kendisini tanımayan ve görevini soran 93 yaşındaki kadına, "Bana 'Milli Eğitim Bakanı' diyorlar. Öyle diyorlar" karşılığını verdi, herkesi güldürdü