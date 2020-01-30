Hilal öğretmen köy okuluna 'Çalıkuşu' oldu
|30 Ocak 2020 20:41
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaklaşık 5 yıldır görev yapan Hilal Babahan, köy okulu öğrencilerinin daha ferah bir ortamda ders işlemeleri için yarı yıl tatilinde memleketine gitmek yerine okulun bakım ve onarımını gerçekleştirdi.
Silopi Buğdaylı İlkokulu Müdürü Hilal Babahan, köy okuluna atandığı günden beri çeşitli faaliyetler yürüterek köy okulu öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağladı. Öğrencilere eğitimi sevdirebilmek adına sürekli etkinlikler yapan Babahan, son olarak yarı yıl tatilinde memleketi Bitlis'e gitmeyerek okulun iç ve dış duvarlarını boyadı. Köy Çocukları Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında iş adamları Sinan Özbilgi, Şenol ve Özbek Şahin kardeşlerden destek alarak köy okulunu bakım ve onarımlarını yapan Hilal Babahan, amacının öğrencilerin ikinci dönemde eğitim hayatına farklı bir ortamda başlamaları olduğunu söyledi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Şırnak'ın Silopi ilçesine gelerek, sınırın sıfır noktasında tek amacının eğitime katkı sağlamak olduğunu belirten Hilal Babahan, öğretmenlik mesleğinin gönüllülük esasına bağlı olduğunu, işini severek yaptığını ifade etti.
"Her öğretmen bir Çalıkuşu'dur"
KPSS'den yüksek bir puan almasına rağmen Silopi ilçesindeki köy okuluna tayinini istediğini belirten Buğdaylı İlkokulu Müdürü Hilal Babahan, eğitimin kalkınması adına nerede olursa olsun görev yapmak gerektiğini dile getirdi. Babahan, "Her öğretmen bir Çalıkuşu'dur. Ben de bölge insanıyım. Eğitim aşamasında ailemden sonuna kadar destek aldım. Köy okulunu seçmemdeki ana neden minik yüreklerin kalbine dokunmaktı. Onlara bir nebze olsun katkı sağlamaktır. Onların yürekleri çok temizdir. Bu yüzden ilk olarak onların temiz ve refah ortamda eğitim almak olduklarını kendime hedef yaptım. Gerek kaymakamlık, gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerek sosyal medya ve gerek bölgedeki iş adamlarımız olsun birebir iletişim kurarak okulumuzun eksikliklerini gidermeye çalıştım. Büyük oranda çalışmalarımız bitti. Şu an yarı yıl tatili ve ben memleketime gitmeyerek okulun boya ve badana işlerini takip ediyorum. Öğrencilerime sürpriz yapmanın heyecanını yaşıyorum. Tayin hakkım dolmasına rağmen burada kalacağım. Buradaki öğrencilerime daha katacağım çok şey var" dedi.
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