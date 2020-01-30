1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hilal öğretmen köy okuluna 'Çalıkuşu' oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaklaşık 5 yıldır görev yapan Hilal Babahan, köy okulu öğrencilerinin daha ferah bir ortamda ders işlemeleri için yarı yıl tatilinde memleketine gitmek yerine okulun bakım ve onarımını gerçekleştirdi.
 30 Ocak 2020 20:41
Yazdır
Hilal öğretmen köy okuluna 'Çalıkuşu' oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaklaşık 5 yıldır görev yapan Hilal Babahan, köy okulu öğrencilerinin daha ferah bir ortamda ders işlemeleri için yarı yıl tatilinde memleketine gitmek yerine okulun bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Silopi Buğdaylı İlkokulu Müdürü Hilal Babahan, köy okuluna atandığı günden beri çeşitli faaliyetler yürüterek köy okulu öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağladı. Öğrencilere eğitimi sevdirebilmek adına sürekli etkinlikler yapan Babahan, son olarak yarı yıl tatilinde memleketi Bitlis'e gitmeyerek okulun iç ve dış duvarlarını boyadı. Köy Çocukları Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında iş adamları Sinan Özbilgi, Şenol ve Özbek Şahin kardeşlerden destek alarak köy okulunu bakım ve onarımlarını yapan Hilal Babahan, amacının öğrencilerin ikinci dönemde eğitim hayatına farklı bir ortamda başlamaları olduğunu söyledi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Şırnak'ın Silopi ilçesine gelerek, sınırın sıfır noktasında tek amacının eğitime katkı sağlamak olduğunu belirten Hilal Babahan, öğretmenlik mesleğinin gönüllülük esasına bağlı olduğunu, işini severek yaptığını ifade etti.

"Her öğretmen bir Çalıkuşu'dur"

KPSS'den yüksek bir puan almasına rağmen Silopi ilçesindeki köy okuluna tayinini istediğini belirten Buğdaylı İlkokulu Müdürü Hilal Babahan, eğitimin kalkınması adına nerede olursa olsun görev yapmak gerektiğini dile getirdi. Babahan, "Her öğretmen bir Çalıkuşu'dur. Ben de bölge insanıyım. Eğitim aşamasında ailemden sonuna kadar destek aldım. Köy okulunu seçmemdeki ana neden minik yüreklerin kalbine dokunmaktı. Onlara bir nebze olsun katkı sağlamaktır. Onların yürekleri çok temizdir. Bu yüzden ilk olarak onların temiz ve refah ortamda eğitim almak olduklarını kendime hedef yaptım. Gerek kaymakamlık, gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerek sosyal medya ve gerek bölgedeki iş adamlarımız olsun birebir iletişim kurarak okulumuzun eksikliklerini gidermeye çalıştım. Büyük oranda çalışmalarımız bitti. Şu an yarı yıl tatili ve ben memleketime gitmeyerek okulun boya ve badana işlerini takip ediyorum. Öğrencilerime sürpriz yapmanın heyecanını yaşıyorum. Tayin hakkım dolmasına rağmen burada kalacağım. Buradaki öğrencilerime daha katacağım çok şey var" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar
30 Ocak 2020 19:41		 Piyano öğretmeni depremden etkilenen çocuklara moral veriyor
30 Ocak 2020 15:12
Otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti
30 Ocak 2020 13:44		 Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor
28 Ocak 2020 22:01
Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
27 Ocak 2020 22:47		 Öğretmen çocukları parasız yatılı kalabilecek
27 Ocak 2020 18:31
Milli sporcular arasından alınacak öğretmenler için başvuru başladı
27 Ocak 2020 10:07		 MEB; bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı ile en fazla öğrenci sayısını açıkladı
27 Ocak 2020 09:25
Genç öğretmen evinde ölü bulundu
24 Ocak 2020 17:49		 Milli sporcular arasından öğretmen alınacak
23 Ocak 2020 10:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Enkaz çalışmasında Atatürk'e saygı22:16 - 18 yaşındaki Merve'den 2 gündür haber alınamıyor22:10 - Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!22:04 - 19 yaşında aldığı devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor21:58 - AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama21:53 - Depremde panikle pencereden atladı, iki bacağını kırdı21:48 - İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler21:43 - Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi21:38 - 'İzmir'den 13 aktif fay geçiyor' dedi ve uyardı!21:33 - 'Bozkurt' işareti yapan Türk şoförler işten çıkarıldı
21:28 - İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi21:23 - Ziraat Kupası'nda çeyrek final maç programı belli oldu21:18 - O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek21:13 - Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki21:08 - İtfaiye aracının altında kalan çocuk ağır yaralandı21:03 - Kocaeli Büyükşehir'den İrem Derici'nin sözlerine tepki20:58 - Türkiye'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek20:53 - Günde bir yumurta kalp hastalığı riskini artırmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşireye hakaret eden kaymakamın hapsi onaylandı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Altın yeniden kritik eşiği aştı
'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
Gazeteciden Kızılay Başkanı'na: Siz FETÖ'cü müsünüz?
Bekçilere verilecek 'sıvazlama' yetkisinde geri adım
MEB, 750 engelli öğretmen alacak
Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
Belediye sadece 2 gün özel kalem müdürlüğü görevi yapan kişiyi memurluğa atadı!
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınların indirimi duyunca alalım demesi 3
Yunan milletvekilinin turk bayrağını yırtması 3
Lassa virüsü 3
yeşil kart 2
mahalleden arkadaşlar 1
nba logosunun kobe bryant'lı versiyonuyla değiştirilmesi 2
binlerce şeyhin bir akut köpeği kadar faydası yok 4
paracı olmak 2
Öfkenin sessizliği 2
Güven 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam