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İtfaiye aracının altında kalan çocuk ağır yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.
|30 Ocak 2020 21:08
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Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye aracının çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dih Mahallesinde Mevlüt Ertuğrul'un kullandığı itfaiye aracı, Hatice İdin'e (6), çarptı.
İdin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan İdin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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