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O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 6,5 yıl önce ilaçlama yapmak için indikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek ölen 3 kişiden biri olan işçi Osman Sarı'nın (36) eşi ve 3 kızı, mahkemenin verdiği kakar ile maddi ve manevi olarak 1 milyon 133 bin 955 TL tazminat almaya hak kazandı. Mahkemenin verdiği kararın ardından miktar, faiz ve masraflar ile birlikte toplam 2 milyon 50 bin TL olarak hesaplandı.
 30 Ocak 2020 21:18
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O işçinin ailesine '2 milyon TL' tazminat ödenecek

Olay, Mayıs 2013'te Yavansu Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait kanalizasyon terfi istasyonunda meydana geldi. İlaçlama yapmak için kuyuya inen ve metan gazından zehirlenen Kuşadası Belediyesi İlaçlama Amiri Veysel Turgut (48) ile işçi Osman Sarı ve kendilerini kurtarmak isteyen itfaiye eri Uğur Apaydın (44) hayatını kaybetti. Osman Sarı'nın ailesi olaydan sonra Kuşadası 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatları aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı.

DAVA 6.5 YIL SONRA SONUÇLANDI

Olaydan sonra açılan maddi ve manevi tazminat davası geçen Pazartesi günü sonuçlandı. Mahkeme olayda hayatını kaybeden Osman Sarı'nın eşi Sezgin Sarı, kızları Açelya, Melisa ve Aleyna Sarı için kişi başı 125'er bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Sezgin Sarı için 415 bin TL, Melisa Sarı için 35 bin 985 TL ve ikiz kızlar Melisa ve Aleyna Sarı için ise kişi başı 91 bin 985 TL maddi tazminat ödenmesine karar verildi.

Olay gününden itibaren faiziyle birlikte ödenecek olan maddi ve manevi tazminatlar faiz ve masraflar ile birlikte 2 milyon 50 bin TL olarak hesaplandı. Bu paranın yüzde 60'ını Kuşadası Belediyesi'nin, yüzde 40'ını ise İller Bankasının ödemesine karar verildi.

DHA
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