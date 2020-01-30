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Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, kırmızı ışıkta geçmediği halde kendisine yazılan cezayı mahkeme yoluyla iptal ettirdi.
 30 Ocak 2020 21:43
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Trafik cezasını mahkeme yoluyla iptal ettirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, kırmızı ışıkta geçmediği halde kendisine yazılan cezayı mahkeme yoluyla iptal ettirdi.

Alınan bilgilere göre, Zemirhan Barış'a İnegöl AVM'deki trafik ışıklarından kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle 235 TL ceza kesildi. Gelen ceza karşısında şaşkına göden Barış soluğu İnegöl Trafik Denetleme Büro Amirliğine aldı. Yaptığı görüşmede kendisinin kırmızı ışıkta geçmediğini ileri süren vatandaş, kamera kayıtlarını talep etti. Fakat kayıtları alamayan sürücü önce vergi dairesine gidip cezayı ödedi, ardından soluğu mahkemede aldı. 2019 yılının 7. ayında Sulh Ceza Hakimliğinde görülmeye başlanan dava 5 ay sonra karara bağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zemirhan Barış, kırmızı ışıkta geçmediğini belirterek, "Ben kendimden emin olduğum için gelen ceza karşısında şaşırdım. İnegöl Trafik Denetleme Büro Amirliği gittim konuyu anlattım. Geçtiysem bunu kanıtlasınlar ben de göreyim hatam varsa tabi ki bu cezayı öderim. Bana kamera görüntülerini göstermediler ben de kendilerine dava açacağımı söyledim. Önce gidip cezayı ödedim ardından İnegöl Sulh Ceza Mahkemesine gidip dilekçe verip itiraz ettim. Yapılan davada mahkeme beni haklı buldu cezayı iptal etti. Bence herkes dikkat etsin suçsuz yere kimse ceza ödemesin hakkını arasın mahkeme uzun sürüyor ama olsun haklıysa mutlaka mücadele etmek lazım" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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