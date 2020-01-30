Enkaz çalışmasında Atatürk'e saygı
Depremde ağır hasar gören Elazığ Ortaokulunda yıkım gece başladı. Hava aydınlandığında ekipler yıkıntıların arasındaki Atatürk resmi fark etti.
|30 Ocak 2020 22:21
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