MHP Malatya İl Başkanlığı'na atama
MHP Malatya İl Başkanlığı'na Mesut Samanlı atandı
|30 Ocak 2020 22:51
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MHP Malatya İl Başkanlığı'na Mesut Samanlı atandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'ın 27 Ocak 2020 tarihinde görevden istifa etmesinden sonra, MHP Malatya İ Başkanlığı'na, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı parti genel merkezi tarafından atandı.
Samanlı'nın MHP Malatya il yönetimini oluşturacağı kaydedildi.
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