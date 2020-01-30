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MHP Malatya İl Başkanlığı'na atama

MHP Malatya İl Başkanlığı'na Mesut Samanlı atandı
 30 Ocak 2020 22:51
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MHP Malatya İl Başkanlığı'na atama

MHP Malatya İl Başkanlığı'na Mesut Samanlı atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'ın 27 Ocak 2020 tarihinde görevden istifa etmesinden sonra, MHP Malatya İ Başkanlığı'na, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı parti genel merkezi tarafından atandı.

Samanlı'nın MHP Malatya il yönetimini oluşturacağı kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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