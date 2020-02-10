Şeflere toplu sözleşme ile ödenecek ilave tazminat ne kadardır?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısmında "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı Birinci Bölümünde yer alan "Şeflerin özel hizmet tazminatı" başlıklı 28. maddesindeki hükümlerine göre derecelerine istinaden (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilmektedir.

İşte o madde;

"KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

Şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 28- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir."

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının atıfta bulunduğu karar Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karardır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın "Özel Hizmet Tazminatı" başlıklı II Sayılı Cetveli 16. Grubu 3. fıkrasına göre de milli eğitim müdürlüklerindeki şeflere derecelerine göre yüzde 60 Özel Hizmet Tazminatı verilmektedir

İşte o madde;

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ S. No GRUP Kadro Unvanı Kadro Derecesi Tazminat Oranı (%) 3 16 Amir ve Şef. 1-4 60

Bu maddeye göre 1., 2., 3. ve 4. Derecelerindeki şeflerin; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısmında "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı Birinci Bölümünde yer alan "Şeflerin özel hizmet tazminatı" başlıklı 28. maddesindeki hükümlerine göre yararlanmakta oldukları yüzde 60 tazminat oranına 10 puan ilave edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın "Diğer Tazminatlar" başlıklı III Sayılı Cetveli (G) fıkrasına göre de milli eğitim müdürlüklerindeki şeflere yüzde 50 ilave tazminat verilmektedir.

İşte o madde;

III SAYILI CETVEL Diğer Tazminatlar G.657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden; S. No GRUP Kadro Unvanı Kadro Derecesi Tazminat Oranı (%) b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan; 1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör, Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip, Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Baş komiseri ve Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile Kontrol Memurları 50

Fakat Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısmında "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar"başlıklı Birinci Bölümünde yer alan "Şeflerin özel hizmet tazminatı" başlıklı 28. maddesindeki hükümlerine göre derecelerine göre (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanlar ilave 10 puan tazminat oranında yaralandığından Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın

"Diğer Tazminatlar" başlıklı III Sayılı Cetveli (G) fıkrasında derecelerine göre tazminat ödenmediği için ilave 10 puan tazminattan faydalandırılamazlar.

Ayrıca toplu sözleşme hükümlerinde verilen haklar ilgili mevzuatlarında ilgili kanuni değişiklik yapılarak işlenmediğinden her iki yılda bir bu verilen haklar yeni toplu sözleşmede tekrar yer almaktadır. "Her toplu sözleşmede yüzde 10 tazminat alıyoruz bunların toplanarak verilmesi gerekmektedir" şeklinde bir talep yanlıştır. Çünkü toplu sözleşmeler kapsadığı iki yıl için geçerlidir sonrasında geçerliliğini yitirir. Verilen haklar tekrar yeni toplu sözleşmede bu nedenle yer almaktadır.

Ahmet KANDEMİR