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Berna Laçin kovuldu mu?

Elazığ depreminden sonra yaptığı paylaşımlardan dolayı reklam yüzü olduğu firmayla anlaşması feshedildiği iddia edilen Berna Laçin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
 30 Ocak 2020 23:21
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Berna Laçin kovuldu mu?

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaptığı vergi paylaşımıyla gündem oldu. Birçok kişinin tepki gösterdiği Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik firmasıyla anlaşmasının feshedildiği iddia edildi. Berna Laçin ise hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

İDDİALARI YALANLADI

Procter&Gamble (P&G) firması tarafından reklam sözleşmesinin iptal edildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Berna Laçin, "İptal konusunda tarafıma iletilen bir şey yok. Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi" dedi.

BERNA LAÇİN'LE ALAKALI HİÇ PAYLAŞIM BULUNMUYOR

Ancak firmanın sosyal medya hesaplarında reklam yüzü olan Berna Laçin'in yer aldığı tek bir paylaşımın bile olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı!
Memurlar.Net
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