Berna Laçin kovuldu mu?
|30 Ocak 2020 23:21
|Yazdır
Oyuncu Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yaptığı vergi paylaşımıyla gündem oldu. Birçok kişinin tepki gösterdiği Laçin'in reklam yüzü olduğu temizlik firmasıyla anlaşmasının feshedildiği iddia edildi. Berna Laçin ise hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.
İDDİALARI YALANLADI
Procter&Gamble (P&G) firması tarafından reklam sözleşmesinin iptal edildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Berna Laçin, "İptal konusunda tarafıma iletilen bir şey yok. Firma sabah beni aradı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi" dedi.
BERNA LAÇİN'LE ALAKALI HİÇ PAYLAŞIM BULUNMUYOR
Ancak firmanın sosyal medya hesaplarında reklam yüzü olan Berna Laçin'in yer aldığı tek bir paylaşımın bile olmaması da dikkatlerden kaçmadı.Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı!
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kocaeli Büyükşehir'den İrem Derici'nin sözlerine tepki
30 Ocak 2020 21:03
|'İp attım ucu kaldı' şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti
29 Ocak 2020 23:00
|Ünlü sanatçı, Elazığ'a gıda malzemesi gönderdi
29 Ocak 2020 22:26
|Elazığ depreminde usta sanatçının evi de yıkıldı
29 Ocak 2020 19:55
|Haluk Levent: Siyasete girersem yüzüme tükürün
28 Ocak 2020 23:51
|Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
28 Ocak 2020 13:46
|Nusret, dükkanlarının gelirini Elazığ'a bağışlayacak
27 Ocak 2020 20:15
|Tarkan AFAD'a ne kadar bağışta bulundu?
26 Ocak 2020 20:03
|Çiçero'da rol alan Erdal Beşikçioğlu, icra davası başlattı
26 Ocak 2020 19:41
|Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi, canlı yayında yardım kampanyası yapacak
26 Ocak 2020 10:17