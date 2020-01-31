31 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivrice'de Kaymakamlık ile Belediyeye ziyaretler gerçekleştirecek ve halk toplantısına katılacak, Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi ile Fethi Sekin Şehir ve Fırat Üniversitesi Hastanelerini ziyaret edecek, taziyelerde bulunacak.

(Elazığ/14.00-20.00)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Litvanya JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) birinci dönem toplantısı ve "Türkiye-Litvanya İş Forumu"na katılacak.

(Vilnius)

2- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SSB-OSTİM İşbirliği Protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019 dönemi dış ticaret istatistikleri ile Ekim-Aralık 2019 (4. çeyrek) dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, Başbakanı Boyko Borisov ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Çavuşoğlu ve mevkidaşı Ekaterina Zaharieva, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Sofya)

2- İngiltere, Brexit kararının ardından resmi olarak Avrupa Birliği'nden ayrılacak.

(Londra)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

4- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs)

6- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Camii'de cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek, TDV Abdullah Tivnikli Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Bursa/13.22/14.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenecek "Holokost Kurbanlarını Anma Günü" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için saat 18.00'de sona erecek.

2- Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00)

4- TFF 1. Lig'de 20. hafta Adanaspor-Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Adana/19.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Kayseri/16.00/İstanbul/18.00/20.00/Samsun/18.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Atlasglobal Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-VakıfBank müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

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