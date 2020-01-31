ABD, Çin'deki diplomatlarını çekiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen ölümcül koronavirüs nedeniyle Çin'de diplomatlarını çekme kararı aldığını açıkladı.
|31 Ocak 2020 00:26
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen ölümcül koronavirüs nedeniyle Çin'de diplomatlarını çekme kararı aldığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de bulunan tüm diplomatik personellerini ve ailelerini çekme kararını aldığı bildirildi.
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