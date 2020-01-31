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Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 45. markete ulaştı
 31 Ocak 2020 00:58
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Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı

500 şube hedefiyle 2019 yılının sonlarında yeniden yapılanmaya giden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 45'inci şubeye ulaştı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde Kooperatif ürünlerinin yanı sıra Et ve Süt Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Pankobirlik, Fiskobirlik, Gülbirlik, Tariş, Türk Kızılayı, Eti Maden ile kadın kooperatiflerinin ürünleri de satılıyor.

Market açılan yerler şu şekilde:

Afyon - Merkez
Afyon - İmaret
Ankara - Bakanlık
Ankara - Ulus
Ankara - Kızılay
Ankara - Bahçelievler
Ankara - Balgat
Ankara - Necatibey
Ankara - Etimesgut
Ankara - Yaşamkent
Ankara - Mithatpaşa
Ankara - T.şeker

Bursa - Erikli
Bursa - Millet
Bursa - Yeşilyayla
Bolu - Merkez
Düzce - Cedidiye
Eskişehir - Reşadiye
Eskişehir - Asarcıklı

İstanbul - Kısıklı
İstanbul - Cevizli
İstanbul - Kadıköy
İstanbul - Yenibosna
İstanbul - Aydınlıyolu
İstanbul - Samandıra
İstanbul - Son durak şube
İzmir - Gaziemir
İzmir - Buca
İzmir - Bayraklı
İzmir - Çiğli

Kocaeli - Mutlukent
Kocaeli - Tatlıkuyu
Konya - Çaybaşı
Konya - Şefikcan
Konya - Ahmet özcan
Kütahya - Merkez
Kütahya - Menderes
Kütahya - Tavşanlı

Manisa - Şehzadeler
Manisa - Teyfikiye
Samsun - Atakum
Sakarya - Sakarya
Sakarya - Milli egemenlik
Samsun - İlkadım
Trabzon - Ortahisar
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