Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı

POLİSLER DE 8/24 SİSTEMİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDİYOR! Bekçilere yapılan haftada 40 saat çalışır düzenlemesi sonrası polisler de 8/24 sisteminin tüm Türkiye'de hayata geçirilmesini talep ediyor.