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THY, Çin'in 4 kentine olan seferleri durdurdu

Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğu açıklandı
 31 Ocak 2020 01:03
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THY, Çin'in 4 kentine olan seferleri durdurdu

Türk Hava Yollarından yapılan açıklama şu şekilde:

Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz.
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Bilet iade ve değişiklik işlemlerine dair bilgiler için tıklayınız.

https://turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/cindeki-coronavirus-salgini


Çin'de, AVM'lerde kimse yok
Memurlar.Net
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