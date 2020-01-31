THY, Çin'in 4 kentine olan seferleri durdurdu
Türk Hava Yollarından yapılan açıklamada, Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğu açıklandı
|31 Ocak 2020 01:03
|Yazdır
Türk Hava Yollarından yapılan açıklama şu şekilde:
Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle
değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz
seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz.
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
Bilet iade ve değişiklik işlemlerine dair bilgiler için tıklayınız.
https://turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/cindeki-coronavirus-salgini
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden 'coronavirüs' açıklaması
30 Ocak 2020 22:46
|Türkiye'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek
30 Ocak 2020 20:58
|Okul müdürleri uyuşturucu hakkında bilgilendirildi
30 Ocak 2020 20:48
|Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak
30 Ocak 2020 20:31
|Ankara için beş yıllık 'Temiz Hava Eylem Planı' hazırladı
30 Ocak 2020 19:51
|YHT seferlerinde engeller 'Turuncu Masa' ile kalktı
30 Ocak 2020 19:46
|SGK, denetmen yardımcılığını kazananlara, eş durumu hakkı tanıdı
30 Ocak 2020 18:57
|Ayın son günü... Vergi Daireleri o saate kadar açık
30 Ocak 2020 18:40
|Ülke genelinde Duman 9 operasyonu
30 Ocak 2020 16:25
|Merkez Bankası'nın bazı birimleri İstanbul'a taşındı
30 Ocak 2020 15:21