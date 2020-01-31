1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korona virüsü yayılımını canlı izlemek için harita oluşturuldu

Çin'den dünyaya yayılan Korona virüsünün yayılımını canlı izlemek için online harita oluşturuldu
 31 Ocak 2020 01:13
Yazdır
Korona virüsü yayılımını canlı izlemek için harita oluşturuldu

Korona virüsünün Çin üzerinden dünyaya yayılımı devam ediyor.

Dün akşam itibariyle Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Acil Durum İlan etti.

Bu çağrının ardından aralarında THY'nin olduğu çok sayıda uçak firması Çin'e olan uçuşlarını durdurdu.

Diğer taraftan, Korona Virsü içinnin yayılımı, ölü sayısına dair online harita oluşturuldu. Haritaya ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enkaz çalışmasında Atatürk'e saygı
30 Ocak 2020 22:21		 Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!
30 Ocak 2020 22:10
19 yaşında aldığı devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor
30 Ocak 2020 22:04		 Depremde panikle pencereden atladı, iki bacağını kırdı
30 Ocak 2020 21:53
Üniversiteli Gülistan'dan hala haber yok
30 Ocak 2020 19:15		 Antarktika'ya gidecek bilim heyeti hazır
30 Ocak 2020 18:53
Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi
30 Ocak 2020 18:18		 İstanbul Adliyesindeki hakim, savcı ve personelden depremzedelere yardım
30 Ocak 2020 12:27
Van ve Bitlis'te 9 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
30 Ocak 2020 11:50		 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısının ailesi, evini Kızılaya bağışladı
30 Ocak 2020 11:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:08 - İşçi sendikalarının 2020 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı01:36 - Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasının kaldırdı01:23 - Türk Tabirler Birliğinden Korona Virüse dair bilgi notu01:13 - Korona virüsü yayılımını canlı izlemek için harita oluşturuldu01:03 - THY, Çin'in 4 kentine olan seferleri durdurdu00:58 - Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı00:26 - ABD, Çin'deki diplomatlarını çekiyor00:23 - Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü00:23 - McDonald's Türkiye satıldı00:21 - Gül: Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti
00:03 - Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!00:03 - 31 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 'İstanbul'da kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır'23:33 - Spor yaparken depreme yakalananlar böyle kaçtı23:27 - Çin'de yaşayan Türk öğretmen salgını anlattı23:21 - Berna Laçin kovuldu mu?23:16 - Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor23:10 - Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasının kaldırdı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
McDonald's Türkiye satıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
Korona virüsü yayılımını canlı izlemek için harita oluşturuldu
Gül: Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti
Türk Tabirler Birliğinden Korona Virüse dair bilgi notu
ABD, Çin'deki diplomatlarını çekiyor
THY, Çin'in 4 kentine olan seferleri durdurdu
31 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çift maç haftası 1
Abbiiee 1
Göz yaşlarını saklamak 1
ukala insanlar 1
utmak 3
hastayken içilen çorba 2
8 milyon dolar bağış 1
peki 3
ısrarcı tavır 3
30.01.2020 alba berlin vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Personel Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam