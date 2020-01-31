Korona virüsü yayılımını canlı izlemek için harita oluşturuldu
Çin'den dünyaya yayılan Korona virüsünün yayılımını canlı izlemek için online harita oluşturuldu
|31 Ocak 2020 01:13
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Korona virüsünün Çin üzerinden dünyaya yayılımı devam ediyor.
Dün akşam itibariyle Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Acil Durum İlan etti.
Bu çağrının ardından aralarında THY'nin olduğu çok sayıda uçak firması Çin'e olan uçuşlarını durdurdu.
Diğer taraftan, Korona Virsü içinnin yayılımı, ölü sayısına dair online harita oluşturuldu. Haritaya ulaşmak için tıklayınız.
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