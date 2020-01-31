Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasının kaldırdı

Ahmet Turan Kılıç'ın yaşadığı mağduriyet bu ay içerisinde gündeme gelmişti.

Sivas olayları davasında aldığı idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen ve 26 yıldır cezaevinde bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın yakınları, 86 yaşındaki Kılıç'ın tahliyesini talep ediyordu. Kılıç'ın Sivas olaylarına karışmadığı, hatta olaylar sırasında orada bulunmadığı, mahallesindeki Alevileri koruyan bir isim olduğunu belirtilmişti.

Ahmet Turan Kılıç'ın durumu, torunu Ömer Yıldız'ın dedesinin durumunu anlatmak amacıyla Gazeteci Adem Özköse'nin Youtube kanalına katılmasıyla ortaya çıktı. Özköse'nin kanalına Aralık 2019'un sonlarında konuk olan Ömer Yıldız, yaşananları, dedesinin suçsuz olduğunu ve yıllardır yargı sürecinden sonuç alamadıklarını anlattı.

Necdet Kılıç, babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ömrünün son günlerini geçirdiğini ve tek isteklerinin "son nefesini evinde vermesi" yönünde olduğunu ifade etmişti.

Ahmet Turan Kılıç'ın torunu Ömer Yıldız ise Sivas Numune Hastanesi'nin dedesinin cezaevinde yatamayacağına ve "kocamışlığına" dair rapor vermesine rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumunun bu raporu yok saydığını belirtiyordu.

Ömer Yıldız, 86 yaşındaki dedesinin suçsuz yere hapiste tutulmasına bir anlam veremediklerini belirterek, inançlarını hiçbir zaman kaybetmeden "adalet" beklediklerini dile getirmişti.