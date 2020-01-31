İşçi sendikalarının 2020 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 20 hizmet kolunda, işçi sendikaların üye sayılarını açıkladı
|31 Ocak 2020 02:08
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 6356 sayılı Kanun gereğince, 2020 yılı sendika üye sayısı istatistiklerini açıkladı.
Bakanlığın yayımladığı istatistikler göre konfederasyon bazında üye sayıları şu şekilde oldu
Türk İş: 1.018.092
Hak İş: 666.303
DİSK: 184.852
Tüm İş: 4.013
Ülkem İş: 15.679
Bağımsız: 28.954
Toplam: 1.917.893
2019 yılı Temmuz ayı verilerinde Ülkem İş adlı bir konfederasyon yer almamaktadır. Yeni kurulan bu konfederasyon 6 ay içinde 15 bin üyeye ulaşmıştır. Diğer taraftan 6 ay içinde Hak İş 8.101 üye kaybetmiş, DİS ise 6.161 yeni üye kazanmıştır. Türk İş'in üye sayısı da 5.815 artmıştır.
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