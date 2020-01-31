İşçi sendikalarının 2020 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 6356 sayılı Kanun gereğince, 2020 yılı sendika üye sayısı istatistiklerini açıkladı.

Bakanlığın yayımladığı istatistikler göre konfederasyon bazında üye sayıları şu şekilde oldu

Türk İş: 1.018.092

Hak İş: 666.303

DİSK: 184.852

Tüm İş: 4.013

Ülkem İş: 15.679

Bağımsız: 28.954

Toplam: 1.917.893

2019 yılı Temmuz ayı verilerinde Ülkem İş adlı bir konfederasyon yer almamaktadır. Yeni kurulan bu konfederasyon 6 ay içinde 15 bin üyeye ulaşmıştır. Diğer taraftan 6 ay içinde Hak İş 8.101 üye kaybetmiş, DİS ise 6.161 yeni üye kazanmıştır. Türk İş'in üye sayısı da 5.815 artmıştır.

2020 yılı Ocak ayı istatistiklerini görmek için tıklayınız.