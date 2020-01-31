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İşçi sendikalarının 2020 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 20 hizmet kolunda, işçi sendikaların üye sayılarını açıkladı
 31 Ocak 2020 02:08
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İşçi sendikalarının 2020 yılı Ocak ayı üye sayıları açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 6356 sayılı Kanun gereğince, 2020 yılı sendika üye sayısı istatistiklerini açıkladı.

Bakanlığın yayımladığı istatistikler göre konfederasyon bazında üye sayıları şu şekilde oldu

Türk İş: 1.018.092
Hak İş: 666.303
DİSK: 184.852
Tüm İş: 4.013
Ülkem İş: 15.679
Bağımsız: 28.954
Toplam: 1.917.893

2019 yılı Temmuz ayı verilerinde Ülkem İş adlı bir konfederasyon yer almamaktadır. Yeni kurulan bu konfederasyon 6 ay içinde 15 bin üyeye ulaşmıştır. Diğer taraftan 6 ay içinde Hak İş 8.101 üye kaybetmiş, DİS ise 6.161 yeni üye kazanmıştır. Türk İş'in üye sayısı da 5.815 artmıştır.

2020 yılı Ocak ayı istatistiklerini görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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