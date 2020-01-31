Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Bolu, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimleri ile yarın zamanla kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli(51-100 kg/m²)yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Bolu, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.