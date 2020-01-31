1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Viyana Belediyesi 'Bozkurt' işareti yapan otobüs şoförlerini işten çıkardı

Viyana Belediyesinin şehir hatlarında çalışan 4 Türk otobüs şoförünün işlerine "Bozkurt" işareti yaparken kaydedilmiş görüntüleri nedeniyle son verildi.
 31 Ocak 2020 06:34
Yazdır
Viyana Belediyesi 'Bozkurt' işareti yapan otobüs şoförlerini işten çıkardı

Viyana Şehir Hatları (Wiener Linien) Sözcüsü Christoph Heshmatpour, basına yaptığı açıklamada, Şehir Hatlarına ait bir otobüs parkında kaydedildiği tespit edilen görüntülerdeki "Bozkurt" işareti yapan 4 çalışanın işten çıkartıldığını söyledi.

Heshmatpour, görüntülerde yer alan ancak Bozkurt işareti yapmayan diğer şoförlere ilişkin de soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.

Dün, Viyana Şehir Hatlarında otobüs şoförü olarak çalışan ve Türk kökenli oldukları anlaşılan iş üniformalı birkaç kişinin otobüs parkında bir mutfakta şakalaşırken Bozkurt işareti yaptıklarını gösteren görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Avusturya'da 2019'dan beri Bozkurt sembolu yasak
Avusturya'da 1 Mart 2019'da "aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında Bozkurt sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası" yürürlüğe girmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Avusturya'da yaşayan Türk ve Müslümanların tepki gösterdiği sembol yasasına aykırı davranılması durumunda 4 bin avroya kadar para veya bir ay hapis cezası öngörülüyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'
31 Ocak 2020 11:44		 TBMM'den ırkçı vekile kınama
31 Ocak 2020 11:09
Dışişleri'nden BM Barış Gücünün süresinin uzatılması kararına tepki
31 Ocak 2020 10:48		 Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
31 Ocak 2020 10:43
'Biz kavuştuk diğer aileler de kavuşsun'
31 Ocak 2020 08:15		 İBB deprem bütçesini azalttı
31 Ocak 2020 07:40
Mültecilere karşı denize duvar
31 Ocak 2020 07:20		 Kentsel dönüşümde kararlıyız
31 Ocak 2020 07:06
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
31 Ocak 2020 07:00		 Halife Ömer'in türbesini yaktılar
31 Ocak 2020 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peki 3
tavla 1
cinleri tepesine çıkmak 2
kenan evren'in vefatı 2
İlk anarşist manifesto 1
mahalleden arkadaşlar 1
hastayken içilen çorba 2
Kalıcı dövme 1
susmak 3
binlerce şeyhin bir akut köpeği kadar faydası yok 4
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam